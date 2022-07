Trpišovský: Něco bylo na Gibraltaru bizarní. Potěšil mě výkon Sora a Usora

Co na zápas říkáte?

„Jsem rád, že jsme splnili povinnost a vyhráli takovým rozdílem. Trošku jsem zklamaný, jak jsme naložili s některými šancemi, ani jsem nevěděl, co všechno dokážeme zahodit. (smích) Možná to bylo tím, že jsme měli ve vápně tolik hráčů, že jsme si tam občas překáželi, dávali si přednost. Ale někteří hráči předvedli zajímavé výkony.“

Asi Yira Sor, že?

„Potěšil mě nejen svými góly, ale třeba hned v první minutě udělal padesátimetrový sprint, bylo vidět, že to vzal vážně. A velké nasazení měl Moses Usor, šel až do křečí. Byl neustále nebezpečný pro branku soupeře, vypíchnul bych tyhle dva.“

A třeba Christ Tiéhi?

„Ukázal, proč jsme ho brali. Je to jiný typ hráče, než které máme, silný při rozehrávce, na balonu. Ukázal pár zajímavých přihrávek za obranu, taky mě potěšilo, že byl dvakrát v zakončení ve vápně soupeře. On byl zvyklý hrát na menším prostoru jako vyloženě bránící hráč, my po něm chceme, aby přidal v ofenzivě, takže na něm někdy vidím, že přemýšlí, jak s tím naložit.“

Jak složité bylo přesvědčit hráče, aby nepolevovali?

„Dali jsme si za úkol, že musíme vyhrát první půli, že do zápasu vstupujeme a soupeře vede 2:0, a že to musíme ještě do poločasu otočit. Kluci ví, že někdy dokážeme být naštvaní, když to není tak, jak to má být… Upozorňovali jsme je, že je to evropský soutěžní zápas, i když je tu pár věcí bizarních. Těžší spíš bylo to, že se často nehraje, soupeř logicky využije toho, že může rozkouskovat zápas, balon drhne na umělce, do toho nepříjemně zafouká, ošetřuje se, pak je těžší se zase dostat do provozní teploty.“

A jak těžké bude nehledět už teď do Atén ke třetímu předkolu?

„Budeme hrát první domácí zápas v sezoně, na zavřenou tribunu dorazí děti, je to motivace pro nás všechny. Je tu teď takový tlak, aby se kluci vůbec vešli do nominace. Ví, že nějaký slabší moment v takovém zápase by jim byl vyčítaný. Věřím, že se na to budeme těšit, bude to rychlejší, gólů dáme víc. Musíme se odměnit lidem, co dorazí, dobrým výkonem.“

Co říkáte na sehranost mužstva, které se dost obměnilo? Je v něm větší zastoupení zahraničních hráčů...

„Ano, první věc je, že v základu bylo pět nových hráčů, komunikace je jiná, častěji v angličtině, je to nové i pro Tomáše Holeše nebo Aleše Mandouse. Druhá je pak atypičnost zápasu, jinak se odrazí míč, skočí vám jinak, jinak se chová, když k vám jede po té umělce. Pro kluky to bylo těžké.“