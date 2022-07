Produktivní Sor po výhře Slavie: Můj nejhezčí gól. Popsal vtipnou situaci

Ale museli jste si na první ránu počkat, že?

„Jo, ale z našeho výkonu mám radost, byl to skvělý týmový výkon. Taky mi hodně pomohli moji spoluhráči, soupeře jsme nepodcenili a myslím, že jsme zaslouženě zvítězili.“

Jaké byly nahrávky od Mosese Usora a Ibrahima Traorého?

„Miluji hraní před Ibrou, protože mi vždycky nahrává přímo do náběhu. Můžu říct, že to byl můj nejhezčí gól. Usora chci pochválit za výborný výkon, hrál velmi dobře a pěkně mi nahrál. Musím poděkovat celému týmu, byl to kolektivní výkon. Mám z toho radost.“

Dá se říct, že vám Evropská konferenční liga svědčí? S minulou sezonou jste v sedmi zápasech dal osm gólů…

„Snažím se vždycky všude podat co nejlepší výkon. Nezáleží, jestli je to Konferenční liga, nebo domácí liga. Vždycky do toho dám všechno. V Konferenční lize jsem ale hodně produktivní, to je pravda, ani nevím proč. (smích) V české lize je totiž většina týmů zalezlá a nemám tolik prostoru. Nechtějí hrát dopředu a já mám rád, když se oba týmy snaží útočit. Myslím, že v Konferenční lize hrajeme proti kvalitním týmům z různých zemí. Miluji tyhle zápasy.“

Jak jste si užil výjezd na Gibraltar?

„Je to moc krásná země, pěkné turistické místo. Před zápasem jsme se byli s týmem podívat na krásná místa. Moc se mi to tu líbí.“

Na stadionu chyběla časomíra. Všiml jste si toho při zápase?

„Je to fotbal, musíme hrát a rozhodčí nám řekne, kdy začneme a kdy skončíme (smích). Moje práce je hrát, dokud neřekne, že je konec. Ale celkem zvláštní to bylo.“

Taky nad vámi proletělo letadlo…

„Jo, to už jsem byl na lavičce. Měl jsem strach, jak se blížilo, ani jsem hned nevěděl, co to je. Najednou letadlo. Vtipné…“ (smích)