Hancko: Obrana je lepší, teď je na řadě útok. Umělka v Norsku? Pomůže nám

Souhlasíte, že po průběhu utkání je ofenziva asi největší bolestí týmu? „Jednoznačně. Efektivita nás trápí. V bloku, ve kterém Viking bránil, nebyly žádné prostory ke kombinaci. Bylo to hodně zahuštěné. Zatím se nám nepodařilo najít klíč, jak otevřít naše soupeře. Ale myslím si, že změna v naší hře byla jasně vidět. Nepamatuji si soupeře, kterého bychom takhle zavřeli na jeho polovině. Hráli dobře do obrany a okamžitě spouštěli represink. To jsou pozitivní věci, ale nyní převažuje zklamání z výsledku.“

Převahu jste měli ale obří. Proč jste ji nedokázali využít?

„Bavíme se o tom, že občas ve finální fázi děláme věci moc rychle, chybí nám trochu klidu. Někdy je to od nás zbrklé. Navíc když je hodně hráčů soupeře v boxu, tak nám spoustu střel zblokují. To byl i dnešní případ. Je to škoda. Víme, že střel přímo na branku bychom měli mít určitě víc.“

I vy jste mohl odemknout Viking, ale váš pokus pravačkou šel mimo. Šlo udělat něco lépe?

„Dát gól… Místo placírkou jsem to trefil spíš špičkou, takže jsem nemohl pořádně mířit a šlo to okolo brankáře. Mrzí mě to, protože Viking byl opravdu zavřený a tohle by nám pomohlo.“

V Norsku vás čeká bouřlivá atmosféra, hrát se bude na umělé trávě… Vnímáte, že jste si do odvety trochu zavařili?

„Kdybychom vyhráli a neinkasovali, bylo by to lepší. Ale stále jsme jen v poločase. Věřím, že jsme ukázali, že jsme kvalitnější tým a chyběl nám jen gól. Někdo možná bude nadávat na umělku, ale bude to mokré, rychlé a i Viking bude muset být aktivnější, což by nám mělo vyhovovat. Když se na umělce hraje dobře po zemi, umí být celkem rychlá. Znám to, byl jsem na ní vychovaný.“

Na stoperu jste nastoupili dva leváci vedle sebe. Jak se vám s Jaroslavem Zeleným hrálo?

„Je to zajímavé, že jsou spolu dva stopeři leváci. Jarda je ale zkušený hráč a v první řadě velký fotbalista. Sedělo nám to. Zvládali jsme hlavičkové souboje. Soupeř měl snad jednu šanci, navíc ji Dominik Holec chytil. Celkově si myslím, že do obrany podali všichni dobrý výkon. Trenér nám říkal, že inkasovaný počet gólů v minulých sezonách byl vždy větší než Plzně a Slavie, a na tom jsme chtěli zapracovat. Protože vstřelených gólů jsme na zisk titulu měli hodně, ale dost jsme inkasovali. Věřím, že dosud jsme pracovali hlavně na obraně a začneme zlepšovat i finální a předfinální fázi.“