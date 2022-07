Priske: Dominance, chyběly nám jenom góly. Na absenci štěstí nevěřím

Jak moc vám kalí radost z předvedeného výkonu fakt, že jste neskórovali a výrazně jste si tak zkomplikovali cestu za postupem?

„Pochopitelně, že jsem z výsledku zklamaný. Ale jenom z něj. Vždycky ho ostatně ovlivnit nemůžete. Je třeba říct, že soupeř měl velice dobrého gólmana. Celkově jsem s prvním zápasem v sezoně spokojený. S výkonem všech našich hráčů. Máme za sebou pět náročných týdnů, přesto jsme dominovali ve všech aspektech hry. I po fyzické stránce. V pohárové matematice by samozřejmě bylo lepší, kdybychom do Norska vezli výhru, ale takový je fotbal. Nebyla to v tomto směru naše noc. Za týden musíme tenhle výkon zopakovat, to bude náš cíl.“

Nevyužili jste celou řadu šancí. Bylo to z vašeho pohledu o štěstí nebo jste v řešení ofenzivní fáze viděl i systémové chyby?

„O štěstí bych nechtěl mluvit, protože na něj upřímně moc nevěřím. Po taktické stránce jsme všechno udělali správně tak, abychom soupeře překonali. Posledních patnáct minut hrál Viking se šesti obránci, přesto jsme si příležitosti vytvořili. Bohužel jsme nevstřelili branku. Pokud si ale tuhle výkonnost udržíme, góly určitě dávat začneme. Máme na to kvalitní hráče, kterým věřím. Kuchta, Čvančara, nebezpečný v koncovce byl i Hancko. Příště naše možnosti proměníme.“

Překvapilo vás, jak defenzivně soupeř k zápasu přistoupil? Prakticky vůbec neatakoval vaší rozehrávku, spíš čekal na vlastní polovině v hlubokém bloku.

(Pokyvuje hlavou) „Čekali jsme, že k zápasu přistoupí hodně defenzivně. Viděli jsme spoustu zápasů v jejich lize, kde byli v napadání hodně agresivní, a celkově měli jiný přístup. Až takhle defenzivně příliš často nehrají, trochu nás to překvapilo. Věděli jsme, že bude na nás, abychom našli správná řešení, jak je překonat. Pokud v tomto typu zápasů nevyužijete šance, je to složité. Dát gól v prvním poločase, určitě bychom si hru mnohem víc otevřeli.“

K dispozici jste při tom měli i celou řadu standardních situací, jen rohů bylo třináct…

„Máte pravdu. Bylo by hezké si pomoci standardkou. Možností jsme na to měli dost. Nejen rohů, ale i dlouhých autů, které soupeři dělaly problémy. Nějaké šance jsme si z toho vytvořili. Ale takový je fotbal. Pro nás je důležité, aby hráči dělali v utkání správné věci. V sestavě jsme měli spoustu kluků, kteří na Letné nastoupili poprvé. Všichni ale byli správné nastavení. Zejména v defenzivní fázi jsme byli velice dobří, soupeře jsme prakticky celý zápas drželi mimo naší šestnáctku.“

Jak hodnotíte výkony letních posil?

„Jsem se všemi spokojený, vedli si dobře. Kuchta na hrotu tvrdě pracoval, dostal se i do nějakých šancí. Navíc byl platný v presinku. Sadílek s Fortelný dominovali ve středu hřiště, Sadílek naběhal téměř třináct kilometrů. Fortelný ukázal sílu na míči, Mejdr se určitě bude ještě zlepšovat. Zvyká si na nový způsob hry, do vápna ale naposílal řadu poměrně dobrých centrů. Zelený potvrdil, že je to výborný hráč. V kabině možná trochu tichý kluk, ale velký profesionál.“

A střídající Kryštof Daněk?

„Měl to složité, přišel na hřiště ve fázi zápasu, kdy už nebylo tolik prostoru. Ale má za sebou správnou přípravu a věřím, že je na správné cestě. Pro mě je ale důležitá ještě jiná věc.“

Jaká?

„Že v naší hře byly principy, které tam chceme mít. Věřím, že fanoušci viděli, že jsme všichni chtěli uspět. Bohužel to nebyl náš den. Snad nám za týden vyjde odplata.“

Premiéru na Letné jste si tedy navzdory výsledku užil?

„Ano, moc. Je pro nás důležité, že nás fanoušci podporují, a stojí za námi. Budeme je ještě potřebovat. Bohužel jsme jim nedali výsledek, jaký jsme chtěli, ale věřím, že si utkání užili. A vnímali přístup všech hráčů. Dali do toho všechno.“