Soupeř Slavie: celý tým má hodnotu jako Plavšič, sponzora hledá na inzerát

Video se připravuje ... Na úvod kvalifikačního martyria má Slavia soka z exotické destinace. Trpasličí klub z Gibraltaru – St Joseph´s FC. Co je zač? Kam se to český vicemistr v druhém předkole Konferenční ligy vůbec chystá? Je dobré zmínit, že na gibraltarské poměry se jedná o velký klub, který je momentálně na vzestupu. Aby to bylo ještě lepší, potřebuje najít generálního partnera. Web iSport.cz v několika bodech přibližuje, s kým budou mít ve čtvrtek Pražané dostaveníčko.

130 let vs. 110 let Slavii bylo dvacet let, když v jednom zapadlém místě na Gibraltaru se rozhodli založit fotbalový klub. Název dostal St Joseph´s FC. Samo sebou jde o nejstarší oddíl na území třetího nejmenšího státu světa o rozloze 6,5 km čtverečných. Záznamy o prvních zápasech se nedochovaly, a to ani v kronice Gibraltaru. Jen se ví, že první dva mače dopadly vítězně. Přesné výsledky však v análech nejsou. Natož střelci. Známé je pouze to, že 12. dubna 1913 St. Joseph's zvítězil proti Rovers FC na North Front Ground v zápase Juniorské ligy. Tečka.

Zn.: Hledá se sponzor Česká kapela Wohnout shání na inzerát zpěváka, gibraltarský klub zase generálního sponzora. Na oficiálních stránkách má umístěnou pečlivě zpracovanou výzvu, jejímž hlavním mottem je získat zájem společnosti, či jednotlivce, který do klubu naleje chybějící eura. Text inzerátu? „Pětkrát za sebou jsme se zúčastnili předkol evropských pohárů. Naše reputace, na hřišti i mimo něj, neustále roste. Chceme hrát v nově vzniklé Konferenční lize, a proto hledáme hlavního sponzora i další partnery. Je před námi vzrušující cesta.“ Pokud by St Joseph´s FC naprosto senzačně Slavii vyřadil, o zájemce by jistě nouze nebyla.

Klub je na vzestupu Novodobá éra St Joseph´s FC se počítá od sezony 1995/96. Tehdy účastník gibraltarské národní ligy s jedenácti týmy (!) prožil nejúspěšnější rok ve své historii. Získal titul i vítězství v domácím poháru. V ročníku 2013/14 se v play off jen těsně vyhnul sestupu, pak následoval dramatický vzestup. V každé z dalších sezon se St Joseph´s FC adaptoval ve špičce soutěže a opakovaně si zajistil účast v předkolech evropských pohárů. Na gibraltarské poměry obřího úspěchu se dočkal před třemi lety, kdy vyřadil v předkole Evropské ligy Prištinu a za odměnu si mohl užít dvojzápas s Glasgow Rangers. Byť inkasoval deset branek, šlo o mimořádný zápis do historie klubu.

Hodnota kádru? Jeden Plavšič Že by ve čtvrtek mělo jít o hru kočky s myší, dokumentuje i rešerše tržních cen hráčů obou klubů. Jestliže Slavia má dle respektovaného serveru transfermarkt.com celkovou hodnotu kádru téměř jeden a půl miliardy korun (59,93 milionu eur), St. Joseph´s FC je v součtu na necelých třiceti milionech (1,2 milionu eur). Přesně takovou hodnotu má kupříkladu Srdjan Plavšič, toho času na odchodu ze Slavie. Nejdražšími hráči, a řekněme hvězdami týmu z Gibraltaru, jsou útočníci Boro a Adi Yussuf s cenovkou 2,5 milionu korun. V celku sešívaných je na špici Tomáš Holeš (171 milionů korun).