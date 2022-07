Sever jako pohřebiště snů: Sparta taky začínala doma, pak krachy ve Švédsku

Pro spoustu sparťanských fanoušků jsou to i po letech bolestivé vzpomínky. Dvě tvrdé rány v rozmezí několika měsíců. Nejprve výbuch s Häckenem ve druhém předkole Evropské ligy. Následně ještě větší propadák s Malmö v boji o Ligu mistrů.

V obou případech najdeme s tím současným řadu podobností. Letenští vždy začínali doma. Nejprve uhráli remízu, Malmö dokonce svalili 4:2. Nadějně rozjeté mače ale v odvetách nedotáhli.

Sever byl proti. Papírové předpoklady končily v koši a Sparta byla na kolenou. Zbitá a potupená. Dnes večer chce tento scénář za každou cenu odvrátit.

„Nemyslím si, že hrát na severu je nějak extra specifické. Uvidíme, jaký dojem budeme mít z tréninku. Není tu takové teplo, ale to by pro nás mohlo být příjemnější. Věřím, že se to na hřišti ukáže,“ zadoufal kapitán Dávid Hancko.

Společně se svými parťáky zabojuje o to, aby se černá série severských nezdarů neprotáhla. Sparta se pokusí napodobit léto 2016, kdy přes dánské Sönderjyske do základní skupiny Evropské ligy postoupila. Tehdy ale začínala venkovním mačem a úspěch si sichrovala před svými fanoušky.

Teď potřebuje zvládnout opak.