Viking - Sparta v TV: kdo vysílá 2. předkolo Konferenční ligy živě?

Jan Kuchta a Tomáš Čvančara by ve Spartě mohli nastupovat společně na hrotu útoku • Koláž iSport.cz

Loni Jakub Pešek zařídil Spartě skupinu Evropské ligy, letos by chtěl v evropských pohárech znovu zabodovat • Pavel Mazáč (Sport)

Fotbalisté Sparty vstoupili do nové sezony remízou 0:0 v zápase 2. předkola Konferenční ligy proti norskému Vikingu. Tým v soutěžní premiéře pod dánským trenérem Brianem Priskem nedokázal vstřelit branku a do Norska tak odjíždí s jasným cílem vybojovat postup do další fáze. Utkání ve Stavangeru začíná v 19 hodin. Kde ůvodní střetnutí 2. předkola můžete sledovat v televizi?