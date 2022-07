Slavia chystá útok na rekord. Trpaslík z Gibraltaru si užívá „výlet“ do Prahy

Matěj Valenta je další posilou Slavie, která by mohla prožít svůj soutěžní debut • SK Slavia Praha

Václav Jurečka by se mohl podívat do sestavy Slavie, kterou v létě posílil, v utkání proti gibraltarskému soupeři • Slavia.cz

Lukáš Provod by neměl chybět v sestavě Slavie pro odvetný zápas proti St Joseph's • Michal Beránek / Sport

Lukáš Provod v letní přípravě, nyní se zapojí i do soutěžní fáze • Michal Beránek / Sport

Moses Usor a Yira Sor se radují ze vstřeleného gólu na hřišti St Josephs. Minimálně druhý jmenovaný do odvety nenastoupí • Twitter/SK Slavia Praha

O co tak ještě hrát proti soupeři nevalné úrovně, když si z prvního utkání přivezete výhru 4:0? O ještě větší nášup, třeba rekordní. Slavia dosud zaznamenala nejvyšší pohárovou výhru 5:1 ve třech případech na začátku tohoto tisíciletí, v odvetě druhého předkola Konferenční ligy proti St Joseph’s se nabízí ještě prudší výsledek. K dispozici ovšem nebude útočník Yira Sor, do sestavy se naopak vrací Lukáš Provod. A hráči soupeře? Ti si podle klubového Twitteru řádně užívají výlet do Prahy.