Slavia do odvety se změnami a bez Sora. Trpišovský: Trefovat zařízení

Slavia po čtvrteční odvetě v neděli nastoupí v úvodním kole nové ligové sezony proti Hradci Králové a v příštím týdnu by ji v případě postupu čekal domácí první zápas 3. předkola Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény.

„Obměna sestavy bude hodně velká. Budeme brát v potaz všechny okolnosti, program, který nás bude čekat, i aktuální stav hráčů. Hráli jsme ještě dva modelové zápasy, mezitím utkání na Gibraltaru. Budeme brát v potaz třeba i to, že u některých nových hráčů budeme chtít, aby si v takovémhle zápase osahali prostředí,“ řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

„Bude to souběh všech možných věcí. Třeba i to, že v pohárových zápasech se nepočítá poměr cizinců (mimo EU) a v lize ano. Faktorů, které do toho budou promlouvat, je hrozně moc,“ doplnil Trpišovský.

Chybět bude lehce zraněný Yira Sor, který dal v prvním utkání dvě branky. Naopak na brankářském postu ke změně nedojde a chytat bude jednička Aleš Mandous. „Yira zítra stoprocentně nebude. Měl problémy z prvního zápasu, které pokračovaly v tréninku. Vyšetření dopadla dobře, v neděli možná bude k dispozici. Ale hlavně chceme, aby byl stoprocentně připravený na Panathinaikos,“ uvedl Trpišovský.

Na stadionu v Edenu je nově položený trávník a ještě není v optimální kondici. Slávisty i proto čeká v podvečer předzápasový trénink na vedlejším hřišti. „Zatím jsme na hlavním stadionu netrénovali z toho důvodu, že nová tráva zatím není v ideálním stavu. Máme přislib, že za týden už by to mělo být lepší. Momentálně tomu každý pohyb škodí, proto absolvujeme trénink na tréninkovém hřišti,“ řekl Trpišovský.

Slavia bude mít kvůli disciplinárnímu trestu za výtržnosti fanoušků v dubnové odvetě čtvrtfinále s Feyenoordem Rotterdam uzavřenou severní tribunu, kde sídlí „kotel“. Vzhledem k výjimce od UEFA ale mohla na místa pozvat děti, kterých dorazí téměř tři tisíce.

Zápas Slavie na O2 TV Sport Přímý přenos začíná na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal ve čtvrtek od 18.40, moderátor David Sobišek přivítá experta Jakuba Podaného. Zápas komentují Tomáš Radotínský a Václav Pilný, reportérem je Radek Šilhan.

„Jsem rád za tohle řešení. Že když už se musí z jakéhokoliv důvodu uzavřít tribuna, tak že není prázdná. Že se to vyřeší tímhle stylem podobně jako vloni na Legii (Varšava). Je to ku prospěchu všech. Užijí si to hráči i děti. Jen vítám, že když už se to bohužel stalo, tak tribuna nebude prázdná, jako tomu bylo v lize. Je to třeba i námět pro ligu. Tleskám za to,“ uvedl Trpišovský.

Po úvodním utkání svěřencům vytkl slabší produktivitu. „Když šance nedáváme za stavu 4:0, tak jsem někdy trochu raději. Říkám si, že je pořád lepší nedávat je teď než v zápasech, ve kterých je budeme potřebovat dát. Lepší když vám to tam nepadá v zápase, kde vás to nestojí výsledek. Doufám, že zítra budeme trefovat zařízení,“ řekl Trpišovský.

O víkendu jeho tým prohrál modelový duel s druholigovou Líšní 2:4. Kouč nasadil hráče, kteří nebyli v základní sestavě na Gibraltaru. „Zápas nám ukázal hodně. Nepovedl se nám v defenzivě, protože jsme dostali čtyři góly. Ovlivnil to inkasovaný gól hned v první minutě, Líšeň pak hrála velmi dobře. Zápas jsme si rozebírali. Nepovedených věcí tam bylo víc, zaplaťpánbůh, že to přišlo v přípravě. Včera už jsem viděl na tréninku velkou změnu,“ dodal Trpišovský.