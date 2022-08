Trpišovský o soupeři: Těžký kalibr bez slabé stránky. Pochybnosti o Sorovi

„Od úterý jsme se na ně zaměřili na videu, je to hodně kvalitní soupeř, který nedostává moc gólů. Mají dobrou defenzivu a dopředu jsou nebezpeční, útočí v hodně lidech, a jak to bývá u zahraničních soupeřů, mají výborné individuality. Čeká nás asi nejhorší soupeř, kterého jsme mohli dostat. Ale je to padesát na padesát, i my máme dobré mužstvo, taky máme zkušenosti na evropské scéně, minulou sezonu jsme se dostali do čtvrtfinále, kdy jsme prošli přes spoustu těžkých soupeřů. Musíme zkrátka svoje zkušenosti zúročit. Panathinaikos sice chyběl v Evropě pět let, ale řekl bych, že je to pro něj motivace, i pro lidi, kteří tam chodí na fotbal, protože ty evropské zápasy jsou skvělé, fanoušci budou hnát celý klub. Mají motivaci, aby do toho dali všechno a dostali se do skupiny.“ - Tomáš Holeš