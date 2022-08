Slavie, protáhni si pětiletku. Sešívaní na poslední chvíli měnili soupisku

Takové Slovácko, to má nohy v teple. Kdyby vypadlo s Fenerbahce, ještě si to může opravit v play off Konferenční ligy. Slavia ne. Do Edenu míří slavný Panathinaikos a výběr Jindřicha Trpišovského má před sebou těžkou překážku, aby se udržel v pohárech. V základní skupině nechyběli „sešívaní“ od podzimu 2017. Žádný jiný český zástupce nemá v posledních letech v Evropě tak pozoruhodný výsledkový standard.

Jeden z jeho maskotů má přezdívku Green Kong, což má hezky parafrázovat velikost klubu. Na počátku sedmdesátých let dovedl slavný Ferenc Puskás klub do finále Poháru mistrů evropských zemí, ostatně i na začátku tisíciletí patřil Panathinaikos k pravidelným účastníkům elitní Ligy mistrů. Tyhle roky jsou pryč.

Doby, kdy klubem prošli třeba Giorgios Karagounis, Angelos Basinas, Antonios Nikopolidis, Sotirios Kyrgiakos… Všechno jména, která v létě 2004 vyhrála s řeckým národním týmem mistrovství Evropy. Tohle je v kostce pestrá minulost Panathinaikosu. Klubu, jenž v evropských pohárech chybí posledních pět let – od startu sezony 2017/18, kdy vypadl v play off Evropské ligy s Bilbaem. Teď to zkouší znovu.

Přes Slavii, která naopak od toho samého data pokaždé hrála základní skupinu některého z evropských pohárů. Hezky se to zrcadlí, že? Dvakrát za sebou Evropská liga, pak Liga mistrů, Evropská liga, nakonec Konferenční. A právě aspoň do ní by slávisté rádi znovu, jiná možnost není. A není ani šance na opravu, vyřazení se rovná definitivnímu konci v Evropě pro tento ročník.

„Stojí proti nám těžký kalibr, ale věřím, že úplně stejně se dívají i oni na nás,“ doufá kouč Jindřich Trpišovský.

„Bude to náročné, to jistě, a rozhodně, kdo lépe zvládne kritické momenty,“ uvědomuje si trenér obtížnost dnešní výzvy i té, která bude pokračovat příští čtvrtek v Aténách.

Proto se až do dne zápasu řeší podoba slávistické soupisky. Klub totiž může na poslední chvíli před prvním utkáním udělat podle pravidel UEFA dvě změny, Trpišovský a spol. řešili, že by využili alespoň jednu. V původním kádru chyběli Marek Icha, Jakub Hromada, Srdjan Plavšič, Daniel Fila a Ivan Schranz. Právě Schranz byl ve středu večer dopsán pro třetí předkolo proti Panathinaikosu, místo mu uvolnil David Jurásek. V informačním systému UEFA se ale změna projevila až ve čtvrtek ráno, v den zápasu.

Do těchto taktik promlouval i zdravotní stav Yiry Sora, s nímž se zatím počítalo. Nicméně pořád má menší zranění způsobené v prvním utkání druhého předkola proti St Joseph’s. „Obsazení hrotového hráče je teď vlastně jediná věc, kterou ještě řešíme. Máme jasno o rozestavení, o herním stylu, jen ještě nevíme, jak to bude s Yirou. U něj je to dlouhodobější problém,“ řekl Trpišovský.

I za něho se Schranz – jako všehoschopný univerzál – hodí. Dalšími variantami byli Václav Jurečka a Stanislav Tecl, Daniel Fila na soupisce nefiguruje.