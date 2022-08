Dělejte ze střelce obránce, šibujte s ním na soupisce... Schranz má prostě glanc!

Z nuly na sto. Takhle vypadala čtvrteční jízda slávisty Ivana Schranze, jenž rozhodl první zápas s aténským Panathinaikosem (2:0) v předkole Konferenční ligy . Velká jízda – a hned v několika pruzích, navzdory všem možným překážkám ležícím na cestě. Osmadvacetiletý Slovák znovu ukázal, že je do značné míry nedoceněný hráč, jehož pozice v týmu by měla být mnohem silnější. Univerzálnost, vzorový přístup a klid, s nímž přijímá svou roli měnící se podle potřeby, mu totiž pomáhají – a paradoxně můžou zároveň škodit...

Schranz přicházel do Edenu z Jablonce jako sezonami prověřený kanonýr. Vypracoval se na útočníka slovenské reprezentace. Jenže ve slávistickém dresu mu role na hrotu nikdy trvale nepatřila. Naopak se mu čím dál víc vzdalovala.

Když měl místo, tak hlavně na kraji zálohy. Až se trenér Jindřich Trpišovský rozhodl, že se stane absolventem jeho proslulého fotbalového rekvalifikačního kurzu. Takového, který přesadil Tomáše Holeše z pravého kraje obrany do středu hřiště.

Schranz naopak putoval na jeho místo. A s tímhle údělem se vyrovnal se ctí. Trpišovský i jeho asistent Zdeněk Houštecký si nemohou vynachválit, jak svou úlohu plní. Jeho odpovědnost ostatně byla na první pohled znát i proti Panathinaikosu, kde začal jako pravý záložník.

Bylo to v kontrastu s počínáním nezkušeného Davida Douděry, který hrál pro změnu za ním, pomáhal si až příliš fauly a plaval v prostoru. Když se jednou takhle zapomněl, a otevřel tak červenobílou defenzivu pro řecký útok, byla z toho slovní přestřelka se stoperem Aihamem Ousouem. A byl to právě Schranz, kdo nebezpečí zažehnal. I jindy se vzorně vracel se svým hráčem, udržoval si neustále přehled a povědomí, kde má být.

Přesto je jeho potenciál větší vpředu. Tedy v kontextu slávistických trablů s obsazením pozice útočníka v zápasech domácí ligy a s jeho efektivitou, takže se na trávník musí vracet Stanislav Tecl.

Nepochybuju o tom, že zvládat na úrovni defenzivní povinnosti mají všichni hráči na trávníku, přesto je otázkou, zda to někdy ve Slavii není až příliš umanutě na úkor jejich ofenzivních dovedností. Konkrétně Schranz i proti Panathinaikosu ukázal přehled v šestnáctce, schopnost být na správném místě, pohotově zakončit.

Jinou věcí je, že původně nefiguroval na soupisce pro duely s Panathinaikosem a byl na ni dopsán na poslední chvíli, jak regule umožňují. Pak přišel čtvrteční dusný večer – a najednou byl rovnou v základní sestavě.

To je hodně zvláštní, nepřirozený, až bláznivý skok. Trpišovský ovšem hovořil o tom, že tenhle plán byl jasný od neděle, vzhledem ke Schranzově vhodné typologii i podpoře nováčka Douděry. A s úsměvem vykládal, že chtěl zmást soupeře.

Ať je to jak chce, Schranz jako obvykle všechno zvládl, dal rozhodující gól – a přišla pointa. Po přestávce hrál místo vystřídaného Douděry stejně jako v celé přípravě zase pravého obránce. A znovu odvedl dobrou práci, což bylo ještě důležitější ve chvíli, kdy se síly vyrovnaly.

Po vyloučení Eduarda Santose se musel „převtělit“ ve stopera Tomáš Holeš. Jeho a Schranzova využitelnost na více místech při tom byla pro slávistický úspěch nesmírně důležitá. Což naopak hovoří pro Trpišovského personální šachy.

Schranz pro něj při tom představuje ideální „materiál“. Ať jste se ho po zápase ptali, jak chtěli, ohledně své pozice v mužstvu, vytíženosti či „pracovního zařazení“ zůstal skromný a pokorný. Byť přiznal, že ho to do útoku táhne, hovořil o velké konkurenci v mužstvu, s níž každý musí počítat. „Jsem za to vděčný,“ komentoval své nasazení.

Sečteno podtrženo a s určitou nadsázkou: osmadvacetiletý univerzální voják na vzorný přístup a právě všestrannost svým způsobem vlastně i doplácí. Aniž by to jakkoli dával najevo.

Schranz má prostě glanc.