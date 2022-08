Další soupeř Slavie: česká stopa, „polský Křetínský“ i kouč s drony

Už příští čtvrtek se Slavia v play off o Konferenční ligu postaví vicemistru Polska, který prožívá nejlepší éru ve své historii. Mohutný progres Rakówa se datuje od roku 2016, kdy klub koupil miliardář Michał Swierczewski. Důležitou úlohu mají v celém příběhu i čeští fotbalisté. Není to však zdaleka jediná zajímavost o ambiciózní partě z Čenstochové.

Byl konec dubna, rok 2019. Fanoušci plakali štěstím. Raków se po jednadvaceti letech dočkal postupu do Ekstraklasy. Příběh klubu, který se potácel v nižších soutěžích a ještě dva roky předtím se pohyboval ve třetí lize, došel k pohádkovému vyústění. To ale nebylo vše. Mužstvo z města Čenstochová, které je díky klášteru na Jasné Hoře se slavnou ikonou Panny Marie Čenstochovské jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy, vzalo nejvyšší soutěž útokem. V premiérovém ročníku se sice umístilo „jen“ na desátém místě, ale už o rok později skončilo druhé. Ve dvou sezonách v řadě navíc vyhrálo Polský pohár. Vzestup klubu je prostě obrovský.

S novým majitelem v roce 2016 přišel i nový trenér – osmačtyřicetiletý Marek Papszun. Všechny velké úspěchy jsou podepsané jeho jménem. Pro fanoušky je legendou, nesmrtelným hrdinou. Svůj úspěch založil na pokrokových metodách. Od začátku angažmá v Rakówě využívá k práci datovou analýzu, automatické jsou kamery snímající tréninkový proces, taktéž ve vzduchu poletující drony. Když stejné metody uváděl do praxe před třemi lety Adrian Guľa v Plzni, v Česku to vyvolalo posměšky. V Polsku se však tímto způsobem pracuje i v jiných mužstvech. Nejenom v Čenstochové.

Raków jako Hradec

Ve východočeské metropoli čekají na stadion třicet let, krasavec pro necelých deset tisíc diváků by měl být připravený pro příští sezonu FORTUNA:LIGY. Podobné je to v Čenstochové. I tam fanoušci čekají roky na pořádný stánek. Nyní hrají na nevyhovujícím Městském stadionu s kapacitou 5,5 tisíce diváků, který byl postavený už v roce 1955. Momentálně je v Čenstochové v plánu krásný projekt nové arény s luxusním zázemím, kterou by mělo obklopovat několik tréninkových hřišť. Problémem jsou peníze. Zatím není jasné, kdo bude stavbu financovat. Jde o začarovaný kruh. V Hradci o tom vědí své.