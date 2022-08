Jugas o Rakówu: Taková polská Slavia. Utržený prsní sval mu hledali u žeber

O postup do základní skupiny Konferenční ligy si to Slavia rozdá s Rakówem Čenstochová. Polská štika posledních let neustále roste. Ze třetí ligy došel klub až do Ekstraklasy a v posledních letech bojuje o titul i účast v pohárové Evropě. Český obránce Jakub Jugas před střetem s Pražany varuje před silnou ofenzivou i dominantní obranou. „Narazí na sebe dva stejné styly,“ tvrdí stoper Cracovie.