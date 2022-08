Bartl o koučích Slavie i Rakówa: Úplný opak! Pohodář Jindra, generál Papszun

Tohle je velmi detailní svědectví člověka, který poznal až puntičkářskou práci oslavovaného kouče Rakówa Marka Papszuna. Daniel Bartl pod ním v Čenstochové působil tři roky, mimochodem stejnou dobu, jakou strávil pod Jindřichem Trpišovským dohromady na Žižkově a v Liberci. „Jsou to dva světy. Jindra si vždycky zakládal na atmosféře v kabině a na vztazích, Marek měl odstup a byl jako generál,“ porovnává oba kouče záložník Karviné.

Ve čtvrtek večer se v prvním duelu play off Konferenční ligy střetnou dva trenéři, kteří jsou do svých klubů totálně prorostlí. Marek Papszun působí v Rakówu od jara 2016, dostal ho z třetí ligy až do špičky Ekstraklasy a podle Daniela Bartla má jen bohatý majitel Michal Swierczewski větší slovo. Ostatně Jindřich Trpišovský získal ve Slavii od svého nástupu v prosinci 2017 taky velký vliv. „Strašně se na jejich střet těším,“ říká nadšeně Bartl.

Tři roky pod Jindřichem Trpišovským, tři pod Markem Papszunem. Zkuste říct, kdo je výraznější, možná i lepší, nebo kdo vám víc vyhovoval?

„Oba je znám velmi dobře. Jindra je víc založený na mezilidských vztazích, chce pohodu v kabině, vycházet s hráči, naladit se na takovou vlnu… (přemýšlí) Kamarádství, řekl bych. Ale zároveň mu záleží na vzájemném respektu. Zatímco Marek je úplný opak. Ale úplný.“

Tvrdý?

„Prostě generál, chlap, který si do ničeho nenechá vůbec mluvit. Od hráčů má obecně větší odstup. Takže pro mě to bylo takové, že v Liberci jsem byl zvyklý na rodinnou kabinu, atmosféru, a najednou jsem přišel pod Marka do Polska…“