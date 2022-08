Holeš: Podzim bez Evropy nechceme. Soupeře chválil, vyzvídal i od Čechů

Jaký je Raków soupeř?

„Něco jsme viděli, něco jsem si zjišťoval i od mých bývalých spoluhráčů, co tady hráli. V této fázi předkol nás samozřejmě čeká silný soupeř, který hraje na pět obránců. Dobře brání, budeme se do nich těžko dostávat. Jsou skvěle kondičně připravení, mají běhavé halvbeky, kteří jezdí po lajně. Hrajou hodně týmově. Pozor si musíme dát na Ivi Lopeze, to je tvůrce hry, největší hrozba. Také mají silné útočné standardky."

Trenér Rakówa Marek Papszun prohlásil, že Slavia je favoritem. Přijímáte tuto roli?

„Nevím, jestli jsme favority... Soupeř má za sebou velké úspěchy v polské lize, začínají se dostávat do Evropy. Bude to fakt těžké. O šancích bych nemluvil, radši bych to nechal být… Pro nás platí, že musíme být kvalitní na balonu, abychom soupeře utahali a donutili Raków otevřít okénka vzadu. S tím souvisí i precizní hra do obrany. Když tady uhrajeme nulu a dáme jeden dva góly, budeme odjíždět moc spokojení.“

Už jste zmínil, že jste byl v kontaktu s českými hráči, kteří zde působili – s Danielem Bartlem a Petrem Schwarzem. Vytočil jste také číslo Tomáše Petráška, zdejšího kapitána?

„Tomáš je můj spoluhráč z reprezentace, hráli jsme spolu i v Hradci, kde jsme získali dorostenecký titul. Ano, přiznávám, psali jsme si, ale jenom obecně. Nic extra konkrétního jsme neřešili. Jak jste zmínil, je to jejich kapitán. V klubu je od začátku, řídí defenzivu, je nebezpečný při standardkách. Mrzí mě, že je zraněný a že nebude hrát. Moc rád bych si proti němu zahrál.“

Pro Raków jde o největší zápas v novodobé éře. Očekává se další zápis do dějin klubu. Myslíte, že elán a euforie jim může hrát do karet?

„Určitě, mají před sebou něco velkého, bude je hnát plný stadion. Určitě tady bude pro nás nepříjemné prostředí. My ale nechceme být bez evropských pohárů, v žádném případě to nechceme dopustit. Co jsem ve Slavii, tak se mně ještě nikdy nestalo, abychom na podzim nebyli v základní skupině. Musíme mít stejný elán jako domácí, soupeři se vyrovnat chtíčem a bojovností. Jinak to nepůjde.“

Raków je kometou Polska, dvakrát vyhrál domácí pohár a v lize dvě sezony za sebou, byť neúspěšně, bojoval o titul. Co říkáte na jeho výstup ze třetí ligy?

„Celý klub na mě udělal hodně velký dojem. Hodně jsem to probíral právě s Petrasem. Udělali tady hodně práce, dva roky po sobě bojovali o titul. Povedl se jim neuvěřitelný posun. Všechna čest.“

Budete hrát na stoperu nebo ve středu zálohy?

„Odpovím stejně jako v Řecku: nevím, jestli vůbec budu hrát. Ještě uvidíme, jak se rozhodnu. Teda jak se rozhodne trenér. (rozesměje se)

