ONLINE: Raków - Slavia. Schranz na pravém beku, vepředu Lingr

Na podzim bez Evropy nechtějí za žádnou cenu ani pomyslet. Fotbalistům Slavie zbývá do základní skupiny Konferenční ligy udělat poslední krok, v play off o účast v soutěži se střetnou s polským Rakówem, který ještě nedávno hrál pouze třetí ligu. Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského odstartují dvojutkání na hřišti soupeře. Dovezou „sešívání" do Prahy nadějný výsledek do odvety? Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.cz. Výkop je v 18:00!