Superman ze Slovácka! Talent (16) dominuje i v dálce: Fotbal má přednost

Přírodní úkaz. Obránce Petr Meindlschmid (16) válí za Slovácko, patří i do reprezentace U16 a k tomu vyhrává velké závody ve skoku do dálky! Naposledy triumfoval na Evropském olympijském festivalu mládeže, skokem dlouhým 729 cm vyrovnal osobní rekord. Už si však vybral, jeho prioritou je fotbal. „Naplňuje mě víc. Baví mě euforie z výhry v rámci týmu,“ vysvětlil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Běhá rychle, skáče strašně daleko i vysoko. Kdyby chtěl, může se Petr Meindlschmid brzy živit atletikou a udělat v ní dost slušnou kariéru. Podobné vlohy má ale pro fotbal. Hraje za Slovácko, má tři starty v národním výběru U16 a v hlavě už si to ujasnil. „Chci mít fotbal jako hlavní,“ potvrdil talentovaný stoper.

Už jste tedy víc fotbalista než atlet?

„Ano. Atletiku jsem přestal trénovat už minulý rok. Ale jelikož jsem měl z minulosti skočené limity, trenér mi před velkými závody vždycky zavolal, že by bylo dobré jet třeba na mistrovství republiky a jestli bych si nenašel týden čas na tréninky. Pokud mi to vyjde, snažím se do fotbalového programu vložit i atletickou přípravu. Trenér je hodně ochotný, udělá si na mě klidně čas i později. Nechce to se mnou úplně skončit. Dělá fakt všechno, abych ještě závodil.“

Přemlouvá vás?

„Snaží se, ale sám je bývalý fotbalista. Chápe, že je v něm větší budoucnost než v atletice. Bere to tak, že když jsem se dostal do reprezentace, asi ve mně musí něco být. Ví, že mě nepřemluví. (úsměv) Když se mi kryjí závody se zápasy, přednost má fotbal. Ale když mám volno, snažím se jít na atletiku, abych potěšil trenéra. Určitě mi bude líto, až to jednou skončím úplně.“

Co na to doma?

„Taťka je pro fotbal. U mamky mi přijde, že by spíš chtěla, abych pořád dělal