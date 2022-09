Finále? Sen, možná i utopie, říká Trpišovský. Holeš chce vyhrát skupinu

PŘÍMO ZE SIVASU | Odlišný fotbal, pro Slavii vycepovanou evropskými bitvami, dozajista přijatelnější. Na takový duel se těší tým kouče Jindřicha Trpišovského ve městě obklopeném horami jak ze série o americkém hrdinovi Rambovi. Český vicemistr vstoupí ve čtvrtek večer v deset místního času (21.00 CET) do skupiny Konferenční ligy duelem se Sivassporem. Jde o další krok na cestě za snem.

Ve středním Turecku, necelé dvě hodiny letadlem z evropského Istanbulu, kde „běhá“ internet jako v Česku v jeho začátcích, půjde Slavia po bodech. Plánuje totiž začít plnit cíl vytyčený kapitánem Tomášem Holešem: „Chceme skupinu vyhrát.“

V konkurenci se Sivassporem, rumunskou Kluží a kosovským Balkani to nejsou troufalá slova, Pražané jsou favorit. „Přijímáme to,“ připustil Holeš.

Triumf ve skupině je zásadní pro jízdu za splnění neskutečné výzvy. Finále Konferenční ligy se bude hrát na jaře v jejich Edenu. „Aby se český klub dostal do finále poháru, je velký sen, možná i utopie,“ pronesl trenér Jindřich Trpišovský v útrobách stadionu Sivassporu.

Ale proč ho nesplnit? Slavia je v pohárech obouchaná, úspěšná. Za poslední čtyři roky byla třikrát mezi nejlepšími osmi celky Evropské či Konferenční ligy. „Víme, jak je těžké se dostat jen do toho čtvrtfinále,“ připomněl kouč.

Jeho týmu však pojetí v mezinárodních kláních sedí. Červenobílé čeká odlišná hra než v domácí soutěži, kde se potkávají s válečnickým pojetím, tolik propíranou soubojovostí. Bylo to ostatně vidět i v neděli při remíze na Slovácku…

„Co se týče tempa, je to podobné, ale ty zápasy jsou prostě jiné. V Evropě hrají týmy fotbal po zemi, nekopou to jen za nás. Můžeme je výš napadat, což nám sedí. Evropa je prostě specifická,“ popsal záložník Lukáš Provod. „Bude to víc o fotbale,“ přikývl kapitán Tomáš Holeš. „Čekám otevřenější utkání,“ přidal se Trpišovský.

To je dobrý předpoklad, stejně jako špatná forma domácích, kteří v sezoně z osmi pokusů ani jednou nezvítězili. Na druhou stranu přijeli čeští vicemistři do velké země poměrně oslabení. Mimo je druhý brankář Ondřej Kolář, stoper Eduardo Santos, pohárový střelec Yira Sor a produktivní dravec Ondřej Lingr. Poslední z nich přitom v Uherském Hradišti zaválel, má však poraněný kotník. „Je to velké oslabení, beru ho za jednoho z pěti, šesti nejdůležitějších hráčů,“ přiznal trenér.

Přesto je ambice jednoznačná. „Chceme jít krok po kroku. Nejdříve musíme postoupit ze skupiny,“ podotkl Trpišovský. Čtvrteční úspěch by proto byl dobrý základ.