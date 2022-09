Trpišovský po remíze: Nepochopitelné. Přišlo mi, že pár hráčů bylo na výletě

Jak berete výsledek?

„Ztráta je to po mě jednoznačně, protože jsme tady chtěli vyhrát, jak jsme o tom mluvili den před zápasem. Myslím, že utkání ukázalo, že pokud bychom podali kvalitní výkon a nedali si dát hloupý gól, tak při vší úctě k soupeři vyhrajeme.“

Jste hodně zklamaný?

„Jsem. Dobře do toho vstoupíme, dáme gól, máme další šanci. Ale ta mezihra a taková ta řeč těla týmu prostě nebyla dobrá kromě závěru, kdy jsme do toho dali všechno, abychom to strhli na svoji stranu. Je smutné, že to zvládneme v posledních sedmi minutách.“

Také jste už v poločase střídal tři hráče...

„A to jsme mysleli ještě na víc změn. Byli jsme hodně nespokojení s projevem, nemám pro to moc pochopení. Individuální výkony v první půli jsou pro mě hrozné zklamání. Někdy od dvacáté minuty přišel neskutečný propad, přišlo mi, že pár hráčů bylo na výletě. Bylo to pro mě až nepochopitelné. Druhý poločas to už bylo od některých hráčů výrazně lepší.“

Můžete pojmenovat největší problémy?

„Začali jsme jednoduše ztrácet míče, odevzdávat je a soupeř měl spoustu brejkových situací. Z jedné takové jsme dostali gól. Nedostupovali jsme soupeře, nechávali jsme mu hrozně moc prostoru. Byli jsme daleko od hráčů, měli jsme velké a hluboké hřiště. Běžecky to nebylo optimální, v některých situacích tam byla také technická nekvalita.“

Branku jste inkasovali po akci, na niž jste upozorňoval. Co se událo?

„Šli jsme do brejku, Matěj Jurásek to udělal v první fázi velice dobře, ale pak to mohl řešit přihrávkou na Petera Olayinku. Jenže došlo ke ztrátě, což je vždycky problém, protože chceme po stranových hráčích, aby byli v náběhu. Do výhody se dostává soupeř. Uděláte si náskok deset metrů, ztratíte balon a najednou jste deset metrů v minusu, v tom by základní problém.“

A ty další?

„Je to těžké, když si hráč navádí balon k vápnu v plné rychlosti, ale my jsme měli mít lépe obsazeného hráče, kterému přihrál a on dával do prázdné brány. To byla v podstatě největší chyba.“

Nemyslel jste na některé změny ještě dříve?

„Samozřejmě, u Matěje Juráska jsme měli trochu strach, měl žlutou kartu, aby neudělal nějaký faul. Dvakrát tam honil hráče, kteří mají ofenzivní kvalitu, byli v plné rychlosti, pak může každý kontakt znamenat druhou žlutou kartu. Ale nechali jsme ho hrát poločas, protože je mladý hráč, a nebyl horší než nějací další.“

Byl druhý poločas lepší?

„Výkon se zlepšil, vytvořili jsme si spoustu takových slibných situací, ale bohužel jsme je neřešili dobře, přehrávali jsme je. Celkově se naše hra zlepšila v defenzivě, ale opakuju, že ten zápas provázela strašná série technických chyb.“

Nakonec jste mohli rozhodnout z penalty. Měl Lukáš Provod kopat, když v neděli na Slovácku proměnil jen s velkým štěstím?

„Je pravda, že ani jeden ze tří exekutorů, kteří byli určeni do zápasu, už na hřišti nebyl, takže to logicky vzal Lukáš, který penalty trénuje a doteď všechny proměnil. Já osobně do toho nechci nikdy zasahovat, nejhorší věc by byla ho odvolávat a případně tam poslat někoho jiného, kdo se v tu chvíli třeba necítí. Takže o žádné změně jsme neuvažovali.“

V pohárech záříte v domácím prostředí. Proč se vám tolik nedaří výsledkově venku?

„Myslím, že to je prostě vývoj evropského fotbalu. Na druhou stranu máme doma samá vítězství, takže problém mají zase týmy, které přijedou k nám. Kvalita je veliká, potkávají se špičková mužstva, která skončila v domácích soutěžích do pátého, šestého místa, vyhrála pohár. Hledal bych to ve vyrovnanosti a také v prostředí, což bylo vidět i tady.“

V čem?

„Každý klub má svoje specifika. Tady to třeba bylo hřiště, které bylo extrémně rychlé, což je sice skvělé, ale domácí jsou na to víc zvyklí. My máme zase svoje specifika.“