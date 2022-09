Douděra: Nemám slov. Bylo to hrozný. Kdybychom bojovali za Slavii...

Po remíze 1:1 se Sivassporem v prvním kole základní skupiny Konferenční ligy dolehla na hráče Slavie tíseň. Lukáš Provod neproměnil v nastavení pokutový kop, ale meritum věci bylo jinde. Sešívaní podali zoufalý výkon, šéf klubu Jaroslav Tvrdík se na Twitteru omlouval fanouškům a přímý účastník zápasu David Douděra měl co dělat, aby z úst nevypustil slova, která by byla až příliš ostrá... „Kdybychom bojovali za Slavii, zápas by se zvládl,“ prohlásil natvrdo krajní bek Slavie.

Remizovali jste 1:1. Je to málo?

„Špatně se to komentuje, je to prostě hrozný. Jsem zklamaný z výsledku, fakt to bylo hrozný… Měli jsme vyhrát. Nemám slov.“

Co se stalo, že jste utkání nedovedli do vítězství?

„Nezvládli jsme to, dělali jsme strašné chyby. Nabídli jsme soupeři, co jsme nabídli. Sami jsme měli několik gólovek, které jsme nevyužili. A to nás ztrestalo. Musíme zpytovat svědomí. Na druhou stranu, je to fotbal, šlo o první zápas. Jenže my hrajeme za Slavii Praha, neohlížíme se na to, jaký byl soupeř. Musíme se koukat jenom na sebe a na naši hru. A ta byla špatná.“

Z jakého důvodu?

„Nevím. Vždycky jdu odevzdat úplně všechno, jsem odhodlaný na hřišti umřít a je jedno, jestli hrajete s Pardubicemi, v pohárové Evropě, nebo v přáteláku se Zbuzany. Hrajeme fotbal proto, abychom umřeli za svůj tým, za klub, který nás platí. Prostě se nám to nepovedlo, bylo to hrozný. Máme sice bod zvenku, tak se to říká, ale já to nesnáším. Pro mě je to jednoznačně ztráta.“

Mluvíte hodně ostře. V závěru utkání jsme měli velký tlak. Lukáš Provod v nastavení neproměnil penaltu. Byl to symbolický závěr?

„Tlak přišel pozdě, chyběla nám koncovka. Asi na nás dolehla tíha tlaku, že zápas musíme zvládnout. Nechci to moc komentovat, jsem ve Slavii chvíli, nemám zkušenosti. Někteří kluci mají odehráno mnohem víc. Dnes hráli se soupeřem, který není úplně etablovaný na evropské scéně. Říkali jsme si, že chybují v defenzivě. A my toho nedokázali využít... Nevím, fakt to nechci moc komentovat. Pro mě to byl první zápas. Kdybychom bojovali za Slavii, zápas by se zvládl. Do šancí jsme se sice dostávali, ale jestli chybělo jen fotbalové štěstí... Mně tam zblokovali střelu, nedali jsme penaltu, to se stane, je to fotbal. Musíme zpytovat svědomí, kouknout se na video a poučit se z chyb. Další zápas musíme jet nanovo.“