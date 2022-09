Slavia v Turecku: Stopeři? Klasika. Mladík v nesnázích duel nezvládl

PŘÍMO ZE SIVASU | Mysleli si na vítězství, chtěli zapsat první tři body na cestě k triumfu v základní skupině Konferenční ligy. Fotbalisté Slavie však v Sivasu jen remizovali 1:1. „Je to ztráta,“ odtušil trenér Jindřich Trpišovský, který byl tuze rozezlený (i když to na sobě nedal najevo). Co pražský velkoklub předvedl v centrálním Turecku? V čem měl problémy?

Co předvedla Slavia v Turecku?

Hrozný výkon

Obránce David Douděra, jeden z těch, které Jindřich Trpišovský po plichtě aspoň mírně pochválil, byl rázný: „Špatně se to komentuje, je to prostě hrozný. Jsem zklamaný z výsledku, fakt to bylo hrozný… Měli jsme vyhrát. Nemám slov.“

Výkon opravdu snesl měřítko snad jen v úvodních dvaceti minutách a při závěrečném náporu, z nějž vzešlo několik šancí včetně pokutového kopu. „Mezihra a taková ta řeč těla týmu prostě nebyla dobrá kromě závěru, kdy jsme do toho dali všechno, abychom to strhli na svoji stranu. Je smutné, že to zvládneme v posledních sedmi minutách,“ láteřil kouč.