Slavia se venku souží. Co za tím vězí? Trpišovský mluvil i o specifiku hřišť

Zvítězili v Nice, na Leicesteru, na Glasgow Rangers. „V zajímavých destinacích,“ usmál se kouč Jindřich Trpišovský.

Především ve skupinové fázi pohárů se však sešívaným na hřištích soupeřů tolik nedaří. Od opětovného návratu do Evropy nevyhráli ani jednou první venkovní duel ve skupině. Celkové procento bodů mají pouze čtyřicet.

Remíza se Sivassporem tudíž není výjimka. „Vždycky jdu odevzdat úplně všechno, jsem odhodlaný na hřišti umřít a je jedno, jestli hrajete s Pardubicemi, v pohárové Evropě, nebo v přáteláku se Zbuzany. Máme sice bod zvenku, tak se to říká, ale já to nesnáším. Pro mě je to jednoznačně ztráta,“ durdil se obránce David Douděra. „Také to tak beru, chtěli jsme tady vyhrát,“ přidal se Trpišovský.

Hlavní důvod je prostý, léty ověřený. „Každý klub má svoje specifika, my máme také svá,“ připomněl Trpišovský.

V případě Sivassporu ho našel okamžitě. Šlo o hrací plochu. I z tribuny bylo lehce rozpoznatelné, že není v nejlepším stavu. Dost míst bylo vytrhaných, míč poskakoval po drnech. Vedení balonu i kombinace se stávaly složitostí.

Trpišovský však upozornil ještě na jeden faktor. Už na tréninku den před utkáním si toho společně s hráči a realizačním týmem všiml. „Hřiště bylo extrémně rychlé, což je sice skvělé, ale domácí jsou na to víc zvyklí,“ prozradil.

Proto venkovní bilanci týmu bere za pochopitelnou. „Vemte si výsledky prvního kola Ligy mistrů,“ nadhodil. Ano, v největší soutěži se hrálo v úterý a ve středu šestnáct utkání. Hosté jich ovládli pět - a to giganti jako Real Madrid, Bayern Mnichov, Manchester City. Sporting Lisabon byl na hrišti Frankfurtu rovněž favoritem. Překvapivý je tak snad jen úspěch Šachtaru Doněck v Lipsku.

„Myslím, že to je prostě vývoj evropského fotbalu. Kvalita je veliká, potkávají se špičková mužstva, která skončila v domácích soutěžích do pátého, šestého místa, vyhrála pohár. Hledal bych to ve vyrovnanosti a také v prostředí,“ zamyslel se Trpišovský. „Na druhou stranu máme doma samá vítězství, takže problém mají zase týmy, které přijedou k nám,“ usmál se.