Uspěje Slovácko proti Kölnu? Proč by ne, říká Kadlec. Partizan měl kliku

Proti 1. FC Köln toho odehrál Miroslav Kadlec v kariéře dost. Byly to tuhé bitvy. Jako šéf defenzivy Kaiserslauternu bránil třeba slavného rakouského kanonýra Toniho Polstera. „To byly boje. Byl nebezpečný,“ nezapomíná. „Na Kolín mám výbornou vzpomínku. V roce 1991 jsem tam po posledním kole slavil svůj první bundesligový titul. Ještě na starém stadionu s atletickou dráhou,“ vybavuje si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Co čeká Slovácko na stadionu v Kölnu?

„V první řadě vyprodaný barák, padesát tisíc lidí. Takovou návštěvu moc kluků ze Slovácka nezažilo. Ale zase už není velký rozdíl, jestli je v hledišti třicet nebo padesát tisíc. Je to pro ně odměna za to, co dokázali. Měli taky obrovské štěstí, že dostali do skupiny tak atraktivní soupeře. Na rozdíl od Slavie. Nádhera! Ať si to užijí. Stadiony, trávníky, zázemí a vše, co se kolem toho zápasu děje, je něco úplně jiného než tady. Musím říct, že na Slovácku měl Partizan (3:3) obrovskou kliku. Balony se k němu odrážely.“

Může Svědíkův tým obrat bundesligového soka o body?

„Proč by ne. Kluci už prokázali, že umí hrát fotbal. Jsou nepříjemní. Pokud vydrží a budou mít trošku štěstí, můžou Köln potrápit. Když není v sestavě moc změn, mančaft ví, co má hrát. Když ale v takových zápasech uděláte ani ne chybu, stačí polo chyba, už to zvoní, jak se říká. Kvalita útočníků je úplně jinde, než jsme zvyklí z české ligy. U nás hráč z deseti metrů kolikrát ani netrefí branku. Na této úrovni se ale chyby nepromíjí. A v Champions League je to ještě horší. My jsme měli s Kaiserslauternem proti Kölnu dobrou bilanci. Většinou jsme vyhrávali. Venku i doma. To si dobře pamatuju.“

Co se vám zamlouvá na německém fotbale?

„Líbí se mi, jak lidé chodí na zápasy a užívají si to. Stadiony jsou narvané. Ta kultura, to je nádhera. Když jsem tam někoho vzal, byl unešený a říkal: Na takový fotbal bych chodil taky.“

Proč jste se nejel osobně podívat na čtvrteční duel?

„Manželka mívá venkovní zápasy puštěné na iPadu, ale mně většinou stačí sestřih. Nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale jet někam na jeden den…Tyhle zájezdy znám, zažil jsem jich mraky. Vím, co mě kde čeká. Nechci někde trávit celý den s fanoušky, popíjet, večer jít na zápas a v noci se vracet domů. Když si dám na misku plusy a minusy, řeknu si ve finále, že se na to radši mrknu v televizi. Cestování mám za celý život dost. Navíc jsem v Kölnu byl mockrát. Když hrál Michal za Leverkusen, byl zážitek vidět ta vyhecovaná derby. Krásné zápasy. Ale do Nice si možná zaletím.“