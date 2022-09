Čechokosovan Simitči: Ballkani jede do Edenu pro remízu. Jaký má rozpočet?

Proč?

„Do Prahy mi přijede padesát kamarádů a já jsem v Prištině. (usmívá se) Šel bych s nimi na stadion Slavie a držel palce Ballkani.“

Může Ballkani, kosovský mistr, ohrozit v Evropě etablovanou Slavii?

„Za normálních okolností by je měla Slavia jasně porazit. Ale pozor, já přece nevím, v jaké je náladě, jsem z druhého břehu. (směje se) Ballkani však nepřijede do Prahy prohrát. Pokud dostanou trochu prostoru, budou chtít překvapit. Podle toho, co tady čtu v novinách, tajně doufají v remízu.“

Jsou tak silní?

„Poslední sezonu vyhráli mistra, myslím, že to zvládnou i v této a další. Měli být mistři už před rokem i dvěma, ale vždycky přišli o titul na poslední chvíli. Myslím, že hráči ani trenéři neunesli ten psychický tlak.“

Jakým se prezentují stylem?

„Jsou podobní jako Slavia. Mají široký kádr, hrají týmově, bez velkých hvězd. Myslím, že by zápas mohl být hezká podívaná. Třeba jako v Lize mistrů Bayern s Barcou, to byl po delší době fotbal, který mě fakt bavil.“

Je Ballkani největší klub v Kosovu?

„Myslím, že nejzajištěnější, a to i na celém Balkánu. Jsou z města Suhareka, ale jméno mají po staré fabrice, která vyráběla gumy. Historicky jim to zůstalo.“

Kde berou finance?

„Vlastní je jedna stará rodina, která má největší stavební firmu v Kosovu, možná i na Balkáně. Něco jako u nás Strabag nebo Finep. Jeden z mladších synů žije pro sport, dávají do toho velké peníze.“

Mohou se rovnat rozpočtem české lize?

„Špičce samozřejmě ne. Sparta má, podle mých informací, nějakých 800 milionů, Slavia na tom bude podobně, Plzeň o něco méně. Oni nemají 20 milionů euro na sezonu, ale nějakých pět. Rozdíl na hřišti ale občas neodpovídá rozpočtu. (usmívá se)“

Jde kosovská liga, potažmo celý fotbal, nahoru?

„Ano, protože svaz hodně pracuje, pomáhá týmům finančně. Přispěl na vybudování infrastruktury, šaten, pomocných stadionů, šlo třeba o 300 tisíc eur. Všem prvoligovým týmům daroval GPS vesty i se softwarem, to se v Česku nestane. Spoustu peněz dávají do ženského fotbalu.“

Projevuje se to?

„Ano. Tolik to nesleduju, jmenovitě přesně nevím, ale i z Ballkani by měli po evropských pohárech odejít hráči za půl milionu až milion eur. To bylo dříve nepředstavitelné, ale kvalita jde nahoru.“

Jak se cítíte vy osobně, v Česku jste už léta?

„Dnes je ze mě Čechokosovan nebo Kosovočech. (usmívá se)“