Svědík o Kölnu: Atraktivní, bez hvězd. Důležitá bude hlava. Nasadí Břečku?

Kapitán vašeho týmu Michal Kadlec srovnal Köln se Slováckem. Co vy na to?

„Dá se to tak říct. U nich je to taky o týmovosti, podpořené individualitami Hectorem, stoperem Kilianem nebo dvěma útočníky. Hráči jsou fyzicky perfektně připraveni, mají výbornou organizaci hry. Je to silný, atraktivní soupeř. Čeká nás velmi bouřlivé prostředí, je třeba si na něho zvyknout.“

Skvělou průpravu přece máte z Fenerbahce a ze Stockholmu.

„To ano, ale i tak bude důležité, jak se s tím hráči vyrovnají psychicky a jak jim bude pracovat hlava. Každý zápas je pro nás velkou školou. I Partizan doma (3:3). Byl to ukazatel, že nemůžete slevit, i když máte zápas relativně pod kontrolou. Mužstvo furt musí jet na plný céres. Není na místě si v něčem slevit anebo znervóznit. Nervózní můžeme být před výkopem. Ale jakmile nastoupíme na hřišti, není k tomu důvod. Chtěli jsme hrát skupinu, je pro nás za odměnu.“

Projevuje se už únava? V lize jste čtyřikrát v řadě nevyhráli.

„Náročný program nás svazuje. Možná je vidět, že máme opravdu starší mužstvo. Když je o jeden den míň volna, nedostanou se ti starší před zápasem do stavu, ve kterém by měli být. To se potvrdilo v Mladé Boleslavi, kde jsme si mysleli, že po střídání vneseme do hry větší kvalitu. Ale výkon se nezlepšil. Nebyl dobrý už od začátku. I tak to byl zápas, který jsme měli urvat. Ale chce to nevěšet hlavy, jedeme dál. Věděli jsme, že podzim bude těžký. Panika není na místě.“

Je malý zázrak, že jste vlastně v kompletní sestavě. Čím to?

„Máme signály z přístrojů, které nám ukážou, kdo je víc unavený. Snažíme se tyhle věci zohledňovat a stěžejní hráče nepřetěžujeme. Pak na to někdy doplácíme z hlediska kvality. Ale doplatili bychom na to daleko víc, kdyby se ti klíčoví zranili. Jsme rádi, že tým drží pohromadě a doufám, že to bude takto pokračovat.“

Přijel s vámi i stoper Tomáš Břečka, posila z Kasimpasy. Kdy bude připravený zasáhnout do ostrého zápasu?

„Potřebuje získat pocit jistoty, zahrát si ještě za béčko. K tomu poslouží reprezentační pauza. Ale může se stát, že už do nějakého utkání skočí. Vzali jsme ho s sebou do Kolína, aby byl s týmem, nasál atmosféru. Kdoví, třeba se na hřišti objeví. Dvacet, pětadvacet minut by zvládl. Stopery nestřídám, ale někdy je to nutnost. Nikdy nevíte, co se stane.“