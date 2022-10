Nice bez střelce! Eso se zranilo před letem do Česka. Chybí i syn legendy

Jedna hrozba pro Slovácko odpadá. Nice dorazilo do Česka ke čtvrtečnímu duelu Konferenční ligy bez útočníka Andyho Delorta (30). Alžírský reprezentant a na podzim nejlepší střelec OGC (3 góly) se zranil ve středu ráno ve Francii na předzápasovém tréninku. Očekává se, že na hrotu nastoupí Gaëtan Laborde, jehož klub koupil před sezonou z Rennes za v přepočtu 370 milionů korun. O víkendu skóroval proti PSG (1:2).

K dispozici nebude kromě Delorta ani záložník Khéprhen Thuram, syn slavného francouzského šampiona Liliana Thurama. „Měl covid, s příznaky. Není tak jednoduché vrátit se zpátky do kondice,“ vysvětlil trenér Lucien Favre, jehož prý kvalita soupeře překvapila. „Slovácko jsem neznal, ale je dobré. Například v Kolíně prohrálo 2:4, ale výsledek klidně mohl skončit opačně. Nedostalo se do skupiny náhodou,“ tvrdil uctivě.

Nice má po dvou remízách dva body, Svědíkův soubor jeden. Nadcházející dvojzápas obou soků bude z hlediska postupu klíčový. „Je to otevřené,“ mínil čtyřiašedesátiletý Švýcar na lavičce Nice. „Nevíme, jak to bude na hřišti Slovácka vypadat, co můžeme čekat. Rozestavení i taktika se může měnit i během utkání.“

Favre protivníka z Česka varoval: „Náš mladý tým se zlepšuje!