Kluž jako restart pro Slavii. Kolář: Budou čekat, musíme se poučit

Je vzpomínka na předchozí zápas v Kluži stále živá?

„Jsem tady už potřetí, poprvé s Libercem, to jsme nevyhráli, teď podruhé se Slavií. Samozřejmě, vzpomínky na play off Ligy mistrů jsou úžasné. Podařilo se mně tady chytit penaltu, postoupili jsme a nastartovali neuvěřitelnou sezonu. Od chvíle, co jsme do Kluže přijeli, mám jen pozitivní pocity.“

Vybavíte si chycenou penaltu úplně přesně?

„Samozřejmě. (rozesměje se) Olie (Olayinka) nešťastně podrazil soupeře, byla z toho penalta. Houkl na mě Suk, že mně věří a ať pocitově udělám, co chci. Snažil jsem se dlouho vydržet stát, ať neukážu dopředu pohyb. Pak jsem skočil doleva a střelu vyrazil. Gól z toho nebyl. Zaplaťpánbůh.“

Tehdy jste byl neotřesitelnou jedničkou, nyní se časy změnily. Do sezony jste vstupoval v pozici dvojky, do akce jste se vrátil po zranění Aleše Mandouse a snažíte chytit bývalou formu. Vracíte se k věcem, které jste činil v době absolutní formy?

„Jasně, dřív byly moje výkony dobré. Je logické, že snažím připravovat jako tenkrát. Nicméně zajímá mě současnost. Věřím, že ve čtvrtek klukům v zápase pomohu, udržím nulu a nastartuju svoji výkonnost.“

Minulý týden jste s Kluží nešťastně 0:1 prohráli. Rumunský soupeř hrál hodně defenzivně. Myslíte, že to ve čtvrtek bude stejné?

„Zápas bude probíhat dost podobně, soupeř bude čekat, co vymyslíme my. Musíme se poučit, nedělat zbytečné chyby v obraně. Když si vypracujeme tolik šancí jako doma, snad nám tam něco spadne.“

Sám říkáte, že onehdy v Kluži jste nastartovali snovou sezonu. Může být i zítřejší zápas zlomem v ročníku?

„Věřím, že to tady nastartujeme a vyhrajeme. Dva zápasy jsme nedali gól, byť jsme nehráli špatně. Vytvořili jsme si šance, ale prohráli. Snad se na nás štěstí usměje, proměníme tutovky a výsledkově to zvládneme. I vzhledem k situaci ve skupině. Všichni máme čtyři body. Každý má šanci postoupit. Rozhodovat bude každý bod, možná i gól. Scházejí tři zápasy do konce, jsme všichni na stejné čáře, bude to složité, ale věřím, že to v Kluži dáme.“

Je Kluž oproti vzájemným zápasům z roku 2019 silnější, nebo slabší?

„Všechny dosavadní zápasy si byly hodně podobné. Není divu, my máme stejného trenéra, Kluž také (Dana Petresca). Obecně platí, že oni předvádějí standardně dobré výkony. Extrémní rozdíly nevidím, chtějí hrát stejný fotbal. Bude to vážně jen o proměněných šancích.“