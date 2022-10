Šumulikoski zařval, Reinberk si vzal přímák: Jednou v životě, smál se

PŘÍMO Z NICE | K exekuci přímého kopu se staví….Ne, Marek Havlík to výjimečně není. K balonu se našteluje pravák Petr Reinberk a s tečí děravé zdi propálí slavného Kaspera Schmeichela. Takhle se zrodil vítězný gól Slovácka na stadionu OGC Nice. „Šumi (sportovní manažer Veliče Šumulikoski) prý něco řval na lávce, tak jsem si to vzal já,“ popsal pravý obránce, jenž šel do hry ve druhé půli. Své přezdívce „Rambo“ dostál.

Co se dělo před rozhodujícím momentem po vyloučení Todiba?

„Havlas se na to nejdřív netvářil. Asi si na to taky věřil. Pak mu říkám, ať mi to nechá a jednou v životě to tam taky pošlu. (úsměv) Podařilo se, i když s tečí. Oni ve zdi trošku uhnuli. Když jsem je viděl, jak jsou vysocí, říkal jsem si, že to bude nadlidský úkol. Naštěstí udělali mezírku. Záměr to nebyl, ale stává se.“

Manažer Šumulikoski vám dal takové slovo?

„On ví, že jsem si to párkrát na tréninku zkoušel. Vždycky si ze mě dělal srandu, že si to v zápase stejně nikdy nekopnu. Tak jsem poprosil Havlase, ať mi to nechá.“

Jak chutná triumf v Nice?

„Je to nádhera. V prvních zápasech jsme mohli získat víc bodů. Výsledkově nám to nevyšlo, i když některé pasáže jsme měli velmi slušné. V Nice to bylo naopak. V první půlce jsme neměli, dá se říct, nic. Naše hra nebyla dobrá, a přesto jsme vyhráli. Postupem času jsme se dostávali do hry víc a víc. Konec jsme zvládli skvěle. V hodně situacích nás podržel Filda Nguyen.“

Uklidňovali jste ho před zápasem po předchozích nezdarech?

„Jako tým jsme si něco řekli, ale to bych si nechal pro sebe. V těchto věcech si prostě musíme pomoct. Filda to zvládl, byl výborný.“

Jak se hrálo bez lidí?

„Naše fanoušky bylo slyšet dost. Před plným stadionem by se asi hrálo líp, ale máme tři body a teď už je to jedno. Každý zápas chceme zvládnout. Zbraně neskládáme a o postup se budeme chtít porvat. Je to pro nás další povzbuzení do práce. Ještě s tím zkusíme zamíchat.“