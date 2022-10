Trpišovský postrádá hvězdy derby. Jedna náhrada zbyla, Sor už nedumá

Situace ve skupině Konferenční ligy je pro Slavii nepříznivá. V následujících dvou zápasech (Ballkani a Sivasspor) musí vyhrát a doufat, že výsledky konkurentů se nesejdou v nepříznivé konstelaci. V opačném případě pro ni pouť soutěží skončí už na podzim.

Očekáváte od Ballkani podobný způsob hry jako v Edenu?

„Ano. Všechna utkání ve skupině byly od Ballkani podobně vedené, tedy ze zajištěné obrany, ze zpevněného bloku, z pozorné defenzivy si chtějí otevřít prostory pro rychle protiútoky. K tomuto stylu hry mají tři skvělé hráče vpředu. Nesmíme jim dát na hřišti místo, na to musíme dbát. Jako příklad uvedu zápas se Sivassporem. Hráči Ballkani vedli 1:0, měli dva sólové nájezdy a další šance. Místo, aby vedli 4:0, prohráli 1:2.“

Věci ve skupině nemáte ve svých rukou. Kazí vám to náladu?

„Je to nepříjemné, pro nás to znamená udělat ze dvou zbývajících zápasů šest bodů. Nic jiného s tím nesvedeme. Zítra musíme se soupeřem, ke kterému mám velký respekt, učinit první krok.“

Vnímáte, jak se po vítězném derby změnila nálada v mužstvu?

„Ano. V každém sportu, v kolektivním dvojnásob, se po úspěšných zápasech atmosféra mění. Bývá mnohem lepší a pozitivnější. Nicméně my musíme přepínat ze zápasu na zápas, abychom zítra do utkání dobře vstoupili, vnímali ofenzivní kvalitu soupeře a nelítali od výborného výkonu ke špatnému, což se nám na podzim stává.“

Čistě hypoteticky, pokud byste mohl nasadit Jurečku s Hromadou, lákalo by vás postavit stejnou sestavu jako v derby?

„Odpovím tak, že mě neúčast obou kluků hodně mrzí. Obzvlášť po takovém zápase jako v neděli. A také po výkonech, které oba hráči v nedávné době předváděli. Vnímám to jako obrovskou nevýhodu. Jediné pozitivum je, že v neděli na derby s Bohemians budeme mít dva koně odpočaté, což je ale opravdu pouze malý bonus. V našem aktuálním rozpoložení nám kluci v defenzivě i ofenzivě neskutečně pomáhají. Konkrétně Kuba Hromada je klíčem k přepínání po ztrátě a zisku míče. Umí to uplatnit. Na druhou stranu máme dost hráčů na to, abychom absentéry dokázali zastoupit. Soupeř je typologicky úplně jiný, než Sparta. Není tak fyzicky vybavený, téměř vždy nechávají dva až tři hráče nahoře. Budeme se snažit, aby změn v sestavě bylo co nejméně, a využili jsme rozpoložení hráčů z derby.“

Jaké varianty se nabízejí za Hromadu s Jurečkou?

„Z toho, co nám zbylo, vychází Tiéhi jako náhrada za Hromadu. V útoku je více variant. Třeba u Yiry je otázka jeho stavu. Na posledních dvou trénincích už to byl starý dobrý Yira se změnami pohybu, s aktivitou a nedumající nad tím, zda ho něco bolí. Musíme ale brát v potaz poslední výkony, které nebyly vůbec dobré. Je na zvážení, zda a nakolik to bylo zapříčiněné zdravotním stavem. Yirovi se nepovedly zápasy v Kluži ani na Dukle. Po středečním tréninku s ním budeme mluvit.“

Lukáš Masopust má negativní zkušenost se stadionem Fadila Vokrriho, před třemi lety zde zažil potupnou porážku s národním týmem. Konzultoval jste s ním jeho prožitky?

„Ano, bavili jsme se o tom. O kulise, o trávníku, o specifikách stadionu. Fanoušci jsou bouřliví, Balkán se vším všudy. Máme signály, že by mohlo být i vyprodáno. V Prištině nás provází společný známý z Česka, který se narodil dvacet kilometrů od města (Beni Simitči). Snažíme se získat maximum informací.“