Tecl žije na poušti: 8 let a 7 měsíců bez gólu v Evropě! Zlomí hrůzu s Ballkani?

PŘÍMO Z PRIŠTINY | Když nasměruje míč do sítě, což se v aktuálním ročníku stává poměrně často, Tribuna Sever automaticky spustí libozvučný pokřik „KA-NO-NÝR, KA-NO-NÝR, Standa Tecl kanonýr!“ A tak několikrát dokola. Zrovna ve čtvrtek by se hodilo, kdyby kapitán působivými činy v důležitém zápase Konferenční ligy s Ballkani vyzval fanoušky k populárnímu popěvku. Stanislav Tecl se však v evropských pohárech netrefil více než osm let. Ve Slavii ještě nikdy. Uff…