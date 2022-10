Slavia v Prištině: (Ne)výhra, podceněný démon a pomoc lavičky

Video se připravuje ... Dlouho to nevypadalo, nakonec ale Slavia výsledkově navázala na derby. Byť v Prištině předvedla výrazně slabší divadelní kus, než v neděli proti Spartě, odbojné Ballkani porazila 1:0 a udržela si malou naději na postup do jarní fáze Konferenční ligy. Web iSport.cz v pěti bodech tradičně shrnuje klíčové momenty a postavy utkání. Jeden z hráčů, minimálně podle slov trenéra Jindřicha Trpišovského, odehrál nejlepší utkání ve slávistickém dresu.

Výhra není výhrou Přestože Slavia dovedla silou vůle zápas s Ballkani překlopit na svoji stranu, její šance na postup do vyřazovací fáze Konferenční ligy se rapidně snížily. Může za to suverénní vítězství Sivassporu nad Kluží (3:0). Před posledním rundou zápasů příští čtvrtek se má situace ve skupině následovně: turecký celek má jistotu postupu. O druhé místo svedou na dálku boj Slavia s Kluží, přičemž rumunský tým má jednoznačnou výhodu. K průniku do jarní fáze mu na domácím stadionu stačí jakákoliv výhra nad Ballkani. Pak by sešívaným byly k ničemu případné tři body ve skupinové derniéře se Sivassporem. Za popisované konstelace by tři mužstva byla na deseti bodech, v minitabulce by však český celek vyšel bodově nejhůře. Na vině jsou dva krachy s Kluží 0:1 a 0:2. Hráči Slavie se radují z gólu • Foto Reuters

Démon v bráně Byl jasnou dvojkou, do brány ho vrátilo zranění Aleše Mandouse. Ondřej Kolář, zpochybňovaná hvězda sezon minulých, to vzal za správný konec. Od začátku října absolvoval osm utkání, poslední čtyři jsou vítězná. V Prištině k tomu přispěl fantastickými zákroky v samém závěru. Nejprve vytáhl z vinglu podivnou střelu, poté se přemístil k tyči a zastavil pokus zblízka. „Pohybově se blíží optimu, přesto může být ještě lepší. S Balkani byl vynikající, možná snad na pár věcí nohou. Brankářsky to ale zvládl skvěle, čiší z něj klid, sebevědomí, pomáhá nám v organizaci mužstva, která se s jeho vstupem do branky zlepšila,“ chválil Jindřich Trpišovský. Ondřej Kolář předvedl důležitý zákrok • Foto ČTK / AP / Visar Kryeziu

Nejlepší výkon ve Slavii Práce zadní formace vykazuje v uplynulých duelech vzestupnou tendenci. Jasně, co propadne, čapne do rukavic Kolář. Ovšem tři nuly v řadě (Dukla, Sparta, Ballkani) eviduje Slavia poprvé v ročníku. V Prištině k dalšímu čistému kontu přispěl báječným výkonem Taras Kačaraba. Ve stoperské trojici s Ousouem a Masopustem byl výtečný. Oba kumpány z linie vysoce předčil. Bravurně se rozhodoval, vykazoval schopnost přenášet hru dlouhými balony do křídel, v soubojích se dokonale orientoval. Jindřich Trpišovský označil výkon ukrajinského zadáka za nejlepší ve slávistickém dresu. Taras Kačaraba a David Jurásek během duelu s Ballkani • Foto ČTK / AP / Visar Kryeziu

Střelec a srdcař Vlastně byste čekali, že duel rozhodně Ondřej Lingr. Když jde do tuhého, je připraven. Je to prostře střelec, navíc plný emocí. „V derby byla radost se na něj dívat,“ usmál se brankář Ondřej Kolář, když si vzpomněl, jak byl Lingr vtažen do nedělního vítězného střetu se Spartou. Dravec proti Letenským neskóroval, zato v Prištině výsledek rozsekl jedinou trefou. „Ze všech hráčů na trávníku je nejpravděpodobnější, že dá gól, když míč letí do vápna. Dostal se na zadní tyč, uklidil to. V boxu je jako politý živou vodou. Je vítězným typem hráče, moc si ho cením,“ ocenil trenér Jindřich Trpišovský, jenž nedávno Lingra označil za jedno z nejdůležitějších členů kádru. Ondřej Lingr rozhodl o výhře • Foto Pavel Mazáč / Sport