Trpišovský: Postup? 50 na 50. Nečekal jsem, že budeme v tak kritické pozici

Musíte vyhrát a Ballkani zároveň obrat Kluž. Vážně věříte v postup?

„Soustředím se na to, abychom ve čtvrtek vyhráli. Zároveň budu fandit Ballkani. Upřímně, vývoj duelu v Rumunsku moc odhadnout neumím. Když vidím výsledky ve skupině, průběhy zápasů, těžko se dopředu něco predikuje. Odpovím, že je to padesát na padesát.“

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík říkal, že nepostoupit ze skupiny by bylo obrovským selháním a průšvihem. Souhlasíte s ním?

„Po losu bylo řečeno, že jsme favorité. Jestliže nepostoupíme, nepotvrdíme úlohu favorita. Máme před sebou jeden zápas, nemáme situaci ve svých rukách, ale třeba s deseti body nakonec postoupíme. Ne, opravdu jsem nevěřil, že se do tak kritické pozice dostaneme. Neměli jsme v ní být, měli si vše rozhodnout sami. Zásadní byly duely s Kluží, ve kterých jsme neudělali ani bod. Paradoxem je, že v minulých letech jsme za sebou nechávali týmy z bundesligy, francouzské ligy, izraelského mistra. Vloni jsme museli v posledním kole bodovat na Unionu Berlín, zvládli jsme to, ale to jsme měli osud ve svých rukou. Teď tomu tak není. Přiznám se, že před prvním zápasem, ani po dvou odehraných utkáních, by mě nenapadlo, že v posledním kole to nebudeme mít ve svých rukách.“

Jak urputně budete sledovat druhý zápas v Rumunsku?

„Nebudu vůbec. Je možné, že se průběžný výsledek od někoho dozvím, ale nebude to pro mě rozhodující. Především chceme podat dobrý výkon a vyhrát. Hrajeme o body, o peníze, o koeficient. Stejně musíme hrát na vítězství, proto Kluž s Ballkani vyhledávat nebudu. Ale samozřejmě věřím, že Ballkani ukáže sílu jako proti nám a de facto ve všech zápasech ve skupině. V tabulce je nečekané pořadí. Ballkani mělo mít rozhodně více bodů. První zápas s Kluží ztratila gólem v 93. minutě z jediné střely soupeře na branku, skvěle hráli se Sivassporem. Možnosti naznačili. Uvidíme, jak se jim zápas v Kluži povede. Moudřejší budeme zítra večer.“

V posledních týdnech se ustálila sestava. Bude to platit i pro duel se Sivassporem?

„Sestava se bude hodně podobat nedělnímu utkání v Ďolíčku. Musíme nahradit jen Jurečku s Hromadou, kteří nejsou na soupisce. Moc změn nebude. Chybět bude Moses Usor pro tři žluté karty.“