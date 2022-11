Masopust: Vypadá to blbě, ale Ballkani věřím. Ustálená osa pomáhá

Na rovinu říká, že situace ve skupině vypadá pro Slavii blbě. Přesto Lukáš Masopust v koutku duše věří, že ve čtvrtek by se v Edenu mohly pořádat postupové orgie. „Ballkani je těžký soupeř, předvedli to v obou zápasech s námi,“ přesvědčuje sám sebe reprezentační záložník. Pokud z Rumunska nepřiletí dobré zprávy a Kluž doma vyhraje, sešívaní přijdou o jarní bitvy ve vyřazovací fázi Konferenční ligy. „Byla by to kaňka na podzimu,“ sklopí zrak Masopust.

Zcela upřímně, na kolik procent věříte v postup?

„Na pětaosmdesát. (usměje) Ale vážně. Ballkani je těžký soupeř, předvedli to v obou zápasech s námi. Věřím, že v Kluži uhrají nějaký bod, my doma vyhrajeme a postoupíme.“

Po vylosování skupiny jste byli považovaní za obrovského favorita. Dovedl jste si představit, že před posledním zápasem budete v této pozici?

„Šli jsme do bojů ve skupině s tím, že chceme postoupit. Bohužel jsme si to zkomplikovali a teď to vypadá blbě.“

V případě, že to ve čtvrtek nedopadne dobře, byla by to velká kaňka na podzimní části sezony?

„Určitě byla. Platí, že chceme postoupit, na hřišti uděláme maximum. Když se to však nepovede, bude nás to mrzet především kvůli jarní části, kdy se v Evropě hrají super zápasy. Ale třeba postoupíme, a všechno bude fajn.“

Situaci nemáte ve svých rukou. Je složité se od toho pocitu oprostit?

„My to fakt neřešíme. Příprava probíhá standardně, včera jsme měli video, dnes jsme měli video. Je to stejné jako před každým utkáním. Máme sestřihy zápasů, které Sivasspor odehrál doteď. Zůstávali ve třech čtyřech hráčích nahoře, toho chceme využít.“

Budete chtít dostávat na hřiště informace o vývoji zápasu v Kluži?

„Zatím tohle téma v kabině neproběhlo. Možná o půlce dostaneme zprávu, jak se to v Rumunsku vyvíjí.“

V poslední době se sestava celkem urovnala. Svědčí to mužstvu?

„Vždycky pomůže, když je osa týmu ustálená. Zvyknete si na spoluhráče okolo sebe, vyhovíte si, doladíte detaily. Na druhou stranu je mně líto, že zranění kluci nemohou být s námi.“