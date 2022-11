Vyhrát a modlit se. Slavia čelí ostudě, Trpišovského druhé jaro bez Evropy?

Seknout Sivasspor. A modlit se k bodovému úlovku Ballkani v Kluži. Jinak, slovy šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, půjde o průšvih a obrovské selhání. „Nenapadlo mě, že před posledním kolem nebudeme mít situaci ve svých rukách,“ povzdechl si trenér Jindřich Trpišovský. Slavia vylekaně zírá do propasti. Tajné sny o postupu do finále Konferenční ligy, které se uskuteční v květnu v Edenu, mohou být velmi nečekaně zdemolovány už v základní skupině…

Vzpomínáte? Na začátku září nalosoval Vladimír Šmicer, ambasador Konferenční ligy, Slavii celkem snadnou skupinu. S Kluží, Sivassporem a Ballkani. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz pak vypravoval, jak hezké by bylo, kdyby sešívaní prošli až do titulového utkání. Pěkně doma. V Edenu.

„Když jí to sedne, tak pro Slavii není nic nemožné,“ uvažoval vítěz Ligy mistrů. „Bylo by to krásné, ale vzal bych to postupně. Nejdřív chceme postoupit ze skupiny, a to ideálně z prvního místa. Pak se můžeme bavit dál,“ hlásil Tomáš Holeš.

Plány však dostaly obří trhliny už v základní skupině. Slavia je kousíček od fatálního nárazu. Jediná výsledková kombinace je dostane do jarní fáze Konferenční ligy: dnes musí v Edenu vyřídit Sivasspor a zároveň se modlit, aby Ballkani urvali nějaký bod v Kluži. Ruku na srdce, moc pravděpodobně to nevypadá…

„Opravdu jsem nevěřil, že se do tak kritické pozice dostaneme,“ sykl na předzápasové tiskové konferenci Jindřich Trpišovský.

Během setkání s médii dostal předhozena i slova Jaroslava Tvrdíka z Hovorů z Edenu, občasného pořadu, kde obsáhle promlouvá o aktuálních věcech v klubu. „Pokud nepostoupíme, půjde o průšvih a obrovské selhání,“ natvrdo řekl šéf Slavie.

Co na to Trpišovský? Uvědomuje si, že malér je na spadnutí. „Po losu bylo řečeno, že jsme favorité. Jestliže nepostoupíme, nepotvrdíme úlohu favorita,“ pronesl v těžce diplomatickém tónu.

„Zásadní byly duely s Kluží, ve kterých jsme neudělali ani bod. Paradoxem je, že v minulých letech jsme za sebou nechávali týmy z bundesligy, francouzské ligy, izraelského mistra. Vloni jsme museli v posledním kole bodovat na Unionu Berlín, zvládli jsme to, ale to jsme měli osud ve svých rukou. Teď tomu tak není,“ přiznal trenér.

Od příchodu Trpišovského trenérského týmu do Edenu, v zimě 2018, se Slavia vecpala do jarní fáze některého z evropských pohárů celkem třikrát. Dosud jen jednou narazila. A to na podzim 2019, kdy skončila na čtvrtém místě v přetěžké skupině Ligy mistrů. Vyjma jediného a očekávaného krachu se dvakrát probojovala do čtvrtfinále Evropské ligy, v minulém ročníku Konferenční ligy byla též mezi nejlepší osmičkou.

Pokud dnes nebudou vyslyšeny modlitby slávistických fanoušků, půjde o největší průšvih v Trpišovského éře. „Soustředím se na to, abychom vyhráli. Zároveň budu fandit Ballkani. Upřímně, vývoj duelu v Rumunsku moc odhadnout neumím. Když vidím výsledky ve skupině, průběhy zápasů, těžko se dopředu něco predikuje. Odpovím, že je to padesát na padesát,“ překvapí kouč „sešívaných“.

O procentuálních šancích by se dalo s trenérem jistě polemizovat, jisté je pouze jedno: Slavia čelí velké ostudě a zlobě šéfa Tvrdíka.