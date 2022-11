Zklamaný Tecl: Měli jsme postoupit, teď musíme dohnat Plzeň. Co šance?

Co se stalo v 73. minutě po nahrávce David Douděry?

„Úplně zbytečně jsem to přeběhl. Měl jsem si počkat a dát to do prázdný brány.“

Řešili jste souběžně hraný duel Kluže s Balkani?

„Já tedy ne, protože výsledek jsme nemohli ovlivnit. Musím říct, že jsem se ho dozvěděl až po zápase. Stejně se člověk musí nachystat tak, aby vyhrál.“

Ze základní skupiny nejdete dál. Je to průšvih?

„Samozřejmě víme, že jsme postoupit měli. Jenže prostě jsme nezvládli dva zápasy s Kluží, tak to prostě je. Zpátky to už nevezmeme, je potřeba se z toho ponaučit, aby se neopakovalo to, proč jsme vypadli.“

Už proběhlo nějaké hodnocení?

„Bylo to takové ve zkratce. Do kabiny přišel pan Tvrdík, který se nás snažil povzbudit, ale také nám dal jasné cíle. My víme, co přesně zaznělo, ale necháme si to pro sebe.“

Najdete důvody celkového neúspěchu?

„Dá se říct, že poprvé jsme byli favorit skupiny, ale trvalo nám si zvyknout, že jsme to v Evropě najednou my, kdo má zápasy nějakým způsobem řídit, kdo je má mít pod kontrolou. Myslím, že jsme také neměli moc štěstí, každý útok soupeře skončil v naší bráně. Na druhou stranu my jsme měli pokaždé dvacet střel a nedokázali jsme proměnit ani ty největší šance. Zase jsme dali jen jeden gól, což tak nějak podtrhlo tu naši evropskou cestu. Teď máme jasný cíl dohnat Plzeň a vyhrát ligu.“

V předkolech jste vlastně měli silnější soupeře než ve skupině, že?

„Je to možné, ale já jsem věděl, že to pro nás bude hodně složité. My jsme v Evropě zvyklí hrát hodně agresivně, jednoduše nahoru, spíš na brejky než tvořit. V Evropě je trošku jiný fotbal než v Česku, ale samozřejmě jsem si myslel, že to zvládneme.“

Je to největší zklamání, co jste ve Slavii zažil?

„Asi bych ani neřekl. Máme hodně mladý tým, který si musí něčím projít, aby se posouval dál. Jsou tady kluci, kterým je dvacet a hráli poprvé poháry, tak třeba tentokrát proti Sivassporu hráli skvěle. Máme na čem stavět, myslím, si, že to nebyl vůbec špatný výkon.“