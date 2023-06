Dojatý šampion Souček: Brečeli jsme... Jde o největší zápas i úspěch kariéry

Hodiny ukazovaly téměř dvě hodiny ráno, když se Tomáš Souček a jeho parťáci z West Hamu dostali před čekající novináře do mixzóny. Úspěšné finále Konferenční ligy proti Fiorentině (2:1) už bylo dlouho odehrané, na českém záložníkovi West Hamu byly ale stále znát ohromné emoce. „Největší úspěch kariéry. Víc si povíme na reprezentaci,“ stihl říct kapitán českého nároďáku, zatímco ho zástupci mediálního týmu naháněli k odjezdu do týmového autobusu.

Tomáši když s námi mluvíte, jsou téměř dvě hodiny ráno. Nemáte už zápas a následné oslavy trošku v mlze?

„Moc si to užívám. Je to tady v Edenu, všechno skvělý. Říkal jsem si, že je to jako pohádka. Ve Slavii jsem byl patnáct let, teď ve West Hamu to budou skoro čtyři roky. Všechno se spojilo, zvedli jsme pohár. Pořád nevěřím tomu, jak se všechno sešlo. Je to další splněný sen, kterým budu žít celý život.“

Jaké bylo vidět fanoušky West Hamu na slávistické tribuně Sever, kde vás mocně povzbuzovali?

„Úžasné. Měli jsme tribunu Sever, naši slávistickou šatnu a zároveň oranžovo-bílé dresy. Hodně se to spojilo, cítil jsem se komfortně, jako doma. Ukázali jsme to na hřišti. Vyhráli jsme, to je důležité. Kromě jedné remízy jsme v celé soutěži vyhráli každý zápas, trofej jsme zvedli zaslouženě. Jde o největší úspěch v mé kariéře.“

Na zápase jste měl rodinu, na trávník vzal na oslavy i dceru Terezku. Padly nějaké slzy dojetí?

„Měl jsem tady nejbližší lidi. Rodinu, kamarády. Snažil jsem se shánět lístky, i když to bylo náročné. Jsem rád, že jsem je potom mohl pozvat na hřiště. Pořád mě podporují, oni brečeli, já jsem brečel. Bylo to hodně emoční, hodně dlouho na to budu vzpomínat.“

Stavil se za vámi v kabině Daniel Křetínský, který spoluvlastní West Ham a sledoval zápas na tribuně?

„Ještě jsem pana Křetínského neviděl. Doufám, že si to taky užil, zvládli jsme udělat takový úspěch a on zase viděl nejlepší stadion v Česku. (smích)“

Co jste si stihli říct se spoluhráčem Vladimírem Coufalem, když jste vyhráli finále?

„Říkali jsme si už na začátku sezony, že to musíme dotáhnout. Když jsme to opravdu dokázali, sami jsme tomu nevěřili. Je úžasné, že jsme se sem vrátili, spolu to zvládli, vyhráli a mohli zvednout trofej. Máme spolu mnoho fotek a nezapomenutelných zážitků.“

Jde o životní úspěch?

„Určitě. Vyhrál jsem se Slavií titul, hrál evropské poháry, mám nějaké úspěchy v Premier League. Ale tohle byl určitě nejtěžší zápas mé kariéry a zároveň i největší úspěch. Zatím je tahle medaile nejvíc.“