Coufal: Staly se z nás legendy, v šatně jsme to zlili. Popřel spory s Barákem

Píšící novináři z Česka čekali na vítězné šampiony z West Hamu téměř do dvou hodin do rána. „Pánové, už jsem všechno řekl,“ omluvil se Coufal a bez poskytnutí rozhovoru proběhl směrem k autobusu. Tomáš Souček, který šel po něm, i přes tlak zástupce tiskového oddělení své dojmy krátce sdělil. (rozhovor ZDE>>>)

Coufal hovořil pro česká média pouze pro rozhlas a do televizních kamer. „Jak nám říkali všichni fanoušci, stali jsme se legendami. West Ham vyhrál něco po dlouhé době, za což jsme moc rádi a budeme si to užívat,“ culil se krajní bek po výhře 2:1 nad Fiorentinou.

Společně se svým klubovým i reprezentačním parťákem slavili životní triumf. Na trávníku v Edenu, kde ještě v dresu Slavie zažívali jiné velké sportovní chvíle a pomohli si k přestupu do anglického fotbalu, skolili Fiorentinu 2:1 a spustili hurónské oslavy vítězného celku.

„Já se tady v Edenu vždycky cítím jako doma. Chtěli jsme jít v pohárech co nejdál. Teď jsme potřetí za sebou v Evropě, to je pro West Ham historický rekord. Naší nepodařenou sezonou bych to nenazýval. V Premier League jsme se zachránili, což byl v závěru náš cíl a teď jsme vyhráli v Evropě,“ zdůraznil Coufal.

Prožíval největší úspěch v kariéře? „Stoprocentně,“ přitakal a přiblížil i bezprostřední euforii v kabině West Hamu. „Zlili jsme to tam, pili, zpívali, tančili, fotili se, podepisovali dresy. Ale nešlo o nic extra. Užívám si to pořád a ještě dlouho si to užívat budu. Vracíme se zpátky do Londýna, kde to bude s fanoušky ještě velké. Bude to skvělé, čeká nás jízda otevřeným autobusem,“ těšil se na bouřlivý program příštích dní.

Stejně jako věrný parťák Souček vzal na hřiště po utkání i své nejbližší, kteří mu přáli přímo na vyprodaném stadionu. „Byli tady všichni mí nejdůležitější lidi. Manželka, děti, taťka, mamka, rodiče z manželčiny strany a další. Také kamarádi, co mi pomohli na začátku kariéry,“ ocenil.

Coufal prožívá mimořádný příběh. Ještě před dvanácti lety hrál druhou ligu v Hlučíně, málokdo v něm viděl prvoligového fotbalistu. Nesmírnou pílí a progresem v následujících letech všem pochybovačům vytřel zrak. „Kladl jsem si na začátku kariéry postupné cíle. Hrát ligu, vyhrát ligu, přestoupit do zahraničí, vyhrát něco v zahraničí,“ vyjmenoval. „Teď chci postoupit na EURO s nároďákem a vyhrát ho,“ usmíval se.

Na trávníku společně se Součkem utěšovali poraženého a plačícího finalistu Antonína Baráka. Záložník Fiorentiny se na hřiště dostal v nastavení a kousal těsnou porážku. Po utkání se mezi novináři na poskytnutí rozhovoru neobjevil vůbec.

Baráka kvůli špatnému chování trenéři vynechali z nominace národního týmu pro červnovou evropskou kvalifikaci na Faerských ostrovech. Deník Sport a iSport.cz informoval o tom, že jedním z důvodů mohla být i kritika výkonů některých reprezentačních kolegů včetně dvojice z West Hamu.

Coufal vše důrazně popřel. „Co jsme si řekli? To zůstane jen mezi námi. Že si nějaký pán z nějakého média vycucá něco z prstu, že nás Tonda kritizoval… Já se ho na to ptal a není to samozřejmě pravda. Nevím, kde se to vzalo, jestli nás chtěl někdo rozhodit před finále, to nevím. Tento pán ztratil můj veškerý zbytek mého respektu, je to nechutné,“ vyjádřil se obránce vítězného týmu. „Česká média se k vám dostanou, někdo vám to pošle nebo tak. Hned jsem to vytěsnil z hlavy, měl jsem v hlavě jedině tenhle zápas, že musíme uspět. Chtěl jsem ukázat všem pochybovačům a lidem, kteří tomu věřili, že jsou ještě hloupější, než jsem si myslel.“

Po triumfu v Konferenční lize může řešit mnohem příjemnější starosti. Coufal spolu se Součkem dosáhli na mimořádný úspěch, který londýnský West Ham bude slavit ještě hodně dlouho.