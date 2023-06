Experti o finále KL: „Kvalita“ nepřekvapila. Jsou Češi legendami?

Video se připravuje ... Napínavý závěr, skvělá atmosféra ale zároveň horší kvalita fotbalu. Takový průběh finále Konferenční ligy v Praze se podle expertů dal čekat. Sport oslovil Jiřího Saňáka, Petra Mikolandu a Stanislava Levého i s otázkou, jestli jsou Češi ve West Hamu klubovými legendami.

Jiří Saňák Asistent trenéra SK Sigma Olomouc Jak se vám zamlouvala kvalita finále? Kdo sledoval putování West Hamu i Fiorentiny v Konferenční lize, průběh finále ho nepřekvapil. Italové sází na držení míče, chtějí se prosazovat kombinací. Kdežto Angličané se prezentují středním a nižším blokem bez výraznějšího presování, ale s nebezpečnými brejky a výborným útočníkem Antoniem, jenž je schopen uhrát těžké balony a počkat na ostatní. Byla to spíš bitva, významnost utkání a celé společenské události byla v opatrnosti zřetelná. Nelíbilo se mi chování fanoušků West Hamu v prvním poločase, kteří házeli kelímky a trefili soupeřova kapitána, pak už podporovali ukázkově. Fiorentině pomohlo vystřídání Jovoviče za Cabrala, ale paradoxně jim ublížilo sundání stopera Ranieriho na konci. Jeho nástupce Igor měl problémy, nezachytil ani rozhodující náběh Bowena. Pro mě to byl zajímavý trenérský poznatek. Jinak mě nepřekvapilo vyrovnané utkání, ukázalo se, že ani jedno mužstvo ve své soutěži nedominovalo. Nastoupili proti sobě stejná rozestavení, opatrnost odšpuntoval až první gól z penalty. A závěr byl moc hezký fotbal." Zapsali se touto výhrou Souček s Coufalem mezi české fotbalové legendy? „Celkově je krásný příběh, že dva naši borci vyhráli Konferenční ligu. Určitě je to zařazuje do oblasti českých fotbalových legend. Jsou nádhernou motivací a inspirací pro spousty mladých kluků, kteří nejsou od mládí hvězdami a reprezentanty od patnácti let. Poctivostí, houževnatostí, odříkáním, touhou něco dokázat a týmovým pojetím se dokázali prosadit do reprezentace, do Premier League, stát se významnými hráči West Hamu a nakonec se zapsat do historie UEFA. Úžasné! Určitě budu jejich příběh používat při jakékoli příležitosti, například se svým synem. Když mu to někdy nepůjde nebo se nedostane do nějakého výběru, řeknu mu, že existují i jiné cesty, které vedou na vrchol. Třeba ta Tomášova a Vláďova."

Petr Mikolanda Bývalý útočník West Ham United Jak se vám zamlouvala kvalita finále? „Bylo to klasické finálové utkání, které přesně splnilo to, co jsem od něj očekával. Oba týmy hrály velice opatrně. První poločas tak byl vyjma jednoho rohu Fiorentiny absolutně nezáživný. Ještě o to více proto vyčnělo chování fanoušků West Hamu při rohových kopech Fiorentiny. Zranit hráče soupeře? To k fotbalu opravdu nepatří. Penalta pro West Ham byla jasná, ovšem Fiorentina záhy vyrovnala po krásné akci. Až v ten moment začalo mít utkání koule a dalo se na něj dívat." Zapsali se touto výhrou Souček s Coufalem mezi české fotbalové legendy? „V souvislosti s jejich kariérami bych je nyní mezi legendy pasoval. Stále však před sebou mají ještě řadu aktivních let, tudíž bych se s konečnými soudy neunáhloval. Legendami se pro mě hráči definitivně stávají až po konci kariéry. Ovšem bezesporu se hluboce zapsali do análů West Hamu a vlastně i anglického fotbalu, jelikož „kladiváři" jsou prvním anglickým vítězem Konferenční ligy. Podle mě navíc oba byli hnacími motory úspěchu West Hamu, neboť hráli velice dobře."