Klokaní invaze do Norska! Šéfové jako barmani, bílá noc i pivo za 240 korun

Chcete v těchto dnech letět z Prahy do Norska? Trošku problém. Což o to – spoje by byly, ale místa v nich ne. Kapacity vyprodali fanoušci Bohemians. V Katovicích, v Berlíně, v Amsterdamu a samozřejmě v Oslu, tam všude jde potkat zelenobílé hloučky při cestě za polární kruh.

Klub přestupy řešit nemusel, vypravil vlastní letadlo. Odpředu hráči, realizák, příbuzní v čele s početnou kolonií Jindřiškových, manažeři, partneři, fanoušci… A hrstka novinářů úplně vzadu, snad aby na ten tavící kotel měla co nejlepší výhled.

A bylo co sledovat. Vzlétalo se za zpěvu klubové hymny, následovaly další chorály včetně v poslední době tolik oblíbeného „Kde to, ku**a, jsme?“ Odpovědět se nedalo, protože na chvíli vypadl palubní portál. „Asi v Evropě.“ Správně.

„Tady v Bohemce je to neuvěřitelné úplně pro každého. Ať už pro trenéra, hráče, Barťase nebo fanoušky. Všichni tím žijí, přeci jen to byla nějaká doba,“ pozoroval cvrkot okolo sebe reprezentant Jan Matoušek.

Zatímco tým se držel v relativním klidu, o kousek dál se otec a syn Jakubowiczové ujali role barmanů a asistovali letuškám při pohoštění. Malý přípitek ještě ve vzduchu možná přišel vhod, v Norsku je totiž státem řízený systém, který našinec snadno zamění s prohibicí. Alkohol se smí prodávat jen na přesně určených místech v přesně určených dobách, navíc je neskutečně drahý.

Jenže na zeměkouli není místo, kde by Čech (a z Vršovic tuplem) nenašel otevřenou hospodu. Spící město okolo půlnoci? „Hele – bar!“ Pivo v přepočtu za 240 korun. „Ale tak co, žijeme jen jednou. A kdoví, jestli to v pohárech není nadlouho naposled.“ Nutno podotknout, že chuť norského „tekutého chleba“ je jedním z důvodů, proč ho konzumují tak málo.

Tým už mezitím spal. Za těžkými zatemňovacími závěsy, protože polární den (i přes oficiální konec), pořád trvá. Slunce je zalezlé jen kousek pod obzorem a i nejtmavší „noc“ v Bodö připomíná český podvečer.

Náplň na následující hodiny? Oficiální oběd, tiskovky, trénink na místní specifické umělé trávě a mezitím přílety a příjezdy dalších fanoušků. Sektor hostí je oficiálně vyprodaný, domácí mají aktuálně prodáno přes šest tisíc vstupenek. Dá se čekat, že na první pohled ospalý přístav kdesi daleko na severu s blížícím se zápasem pořádně procitne, klubovými vlajkami je ověšená spousta domů a město je na svůj fotbalový zázrak právem hrdé. Zbrzdí ho klokani?