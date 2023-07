Panenka letí s Bohemians: Možná mě znají z reklamy. Bodö má obří výhodu

Bohemians za poslední desítky let velkou díru do světa neudělali, spíš žádnou. Vršovický dloubák je naproti tomu pod jménem Panenka známý a používaný po celém světě. A Antonín Panenka letí s týmem do Bodö prolomit ledy. „A nebudou po mě chtít, abych skákal na lyžích,“ těší se.

S Bohemkou jste letěl do Evropy před více než 40 lety. A teď znova…

„Je to rozdíl, protože se letí, my jsme tehdy jeli autobusem do Budapešti. Teď je to hezká vzpomínka a tuhle cestu si strašně užívám. Po hubenějších letech, kdy Bohemka hrála spíš o sestup, vyšel poslední roční nadstandardně. Vyfasovali jsme docela těžkého soupeře, možná z toho výběru nejtěžšího, ale obě utkání začínají 0:0, takže se pokusíme udělat dobrý výsledek.“

Jaké bývaly cesty do Evropy za vaší éry?

„Někam se jelo autobusem, někam jsme létali, třeba na Ipswich Town nebo do Gijónu. Ale neměli jsme moc úspěchů. I když jsme udělali dobré výsledky, tak jsme nepostoupili.“

Věřil jste ještě před pár lety, že Bohemians v téhle éře někam vycestují?

„Přiznám se, že mě to ani moc nenapadlo, ale teď se kádr ustálil, trenér hře vnesl dobrý tvar, dobré je to i po ekonomické a herní stránce. Poháry jsou ocenění za práci, kterou celá Bohemka dělá.“

Budete mít v Norsku nějaké povinnosti?

„Jéžišmarjá, nevím. Jsem rád, že jedu do Norska a nebudou po mě chtít, abych skákal na lyžích. Všichni jsme nováčkové, ale zvykem je oficiální oběd od pořadatelů, jinak opravdu nevím.“

Myslíte, že Norové znají vršovický dloubák?

„Nevím. Ale vloni jsem točil reklamní spot pro finskou televizi, takže se možná v Norsku kolem hranic koukali. Měli by vědět, o co jde, ale je mi to úplně jedno.“

A váš tip, jak zápas dopadne?

„Mají obrovskou výhodu, že hrají na umělé trávě. Těžko předpovídat výsledek, protože neznáme úroveň norské ligy. Ale je jasné, že mužstvo bude velmi silné, protože neprohrálo doma spoustu zápasu. Suverénně vedou ligu, porazili AS Řím, Celtic, takže to bude těžké.“

Doma prohráli za poslední rok jen s Arsenalem a Eindhovenem…

„A s Bohemkou. Doufám!“ (Smích).