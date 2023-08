Okleštěnou Plzeň čeká formalita. Koubek ale přiznává problém a varuje

Odveta na Maltě má být formalita. Musí. Plzeň zadělala domácí suverénní výhrou 4:0 na jasný postup přes slabou Gziru do play off Konferenční ligy. Na nejmenší ostrovní stát Evropské unie odletěla okleštěná západočeská sestava bez osmi zraněných hráčů. Viktoria se i přes značnou marodku výsledkově zvedá. Na hřišti řádí zajímavá, výrazně omlazená kostra, která získává v klubu překvapivě silnou pozici.

V současné chvíli schází trenérům osm indisponovaných hráčů (Filip Čihák začíná trénovat individuálně, ale formálně mu běží hostování v Hradci). Pernica, Havel, Sýkora, Chorý, Jirka, Vydra, Řezník. Mezi zraněnými jsou v drtivé většině zkušení borci mající blízko do základu.

Místo obvyklých jmen došla řada na mladší členy kádru. V obraně Hranáč s Dwehem, v záloze Cadu, Šulc, na hrotu Durosinmi. Nová energie dala Plzni šmrnc, po rozpačitém startu sezony zapsala už čtyři výhry po sobě. Mužstvo se zvedá a na place získávají silnější pozici hráči, kteří v předsezonních plánech figurovali spíš mezi náhradníky.

„O tom, že se sestava krystalizuje, bych úplně nemluvil. Ale od zápasu s Baníkem jsme hráli po čtyřech dnech, nebyl důvod něco měnit, kluci hráli dobře,“ chválil plzeňský kouč Miroslav Koubek po domácím výhře s Gzirou (4:0). Ačkoliv to nepřizná, klube se mu velmi zajímavá mladá osa týmu. Výrazné změny neudělal ani v Budějovicích a Plzeň slavila jasnou výhru 5:2.

Na Maltu odletělo pouze šestnáct hráčů do pole, ve stejném počtu zvládlo mužstvo i nedělní partii na Dynamu. Plzeň aktuálně táhne Pavel Šulc, jenž vlétl do základu ve velkém stylu. Vzadu řídí obranu Robin Hranáč, vepředu se prosazuje Rafiu Durosinmi. Překvapením je posila z Vyškova Sampson Dweh, do formy se dostává i Pavel Bucha. Všechno hráči do 25 let, jací v minulosti dostávali prostor v Plzni velmi sporadicky.

„Nerozhoduje věk, ale potřeby mužstva a kvality hráče,“ už několikrát zdůraznil Koubek. V čtvrtečním duelu na Maltě by vzhledem k pohodlnému náskoku mohl sestavu protočit, jenže zdravotní stav kádru mu nedává příliš na výběr. Znovu vletí na plac dravé mládí, pro Viktorii v náročných týdnech tolik potřebné.

„Je to problém. Hrajeme čtvrtý anglický týden. Čím víc máte hráčů, tím víc můžete zátěž rozložit. Pokud se to zcvrkává na 16 hráčů, tak to zas až tak nerozkládáte,“ uznal den před výkopem Koubek. „Bylo vidět už v Plzni, že Gzira je statečné, bojovné mužstvo. Vím, že nás tady nečeká nic lehkého, budou se určitě prezentovat bojovným výkonem a budou nám to chtít co nejvíc znepříjemnit. My musíme být velice ve střehu,“ varoval zkušený plzeňský kouč.

Viktoria může pomalu myslet na nedělní duel s Olomoucí a závěrečnou kvalifikaci o skupinu v Konferenční lize. Brzy mohou naskočit rekonvalescenti Erik Jirka s Tomášem Chorým, k návratu se blíží i Matěj Vydra. S ostatními Plzeň ještě v krátkodobém horizontu počítat nemůže.

Pokud Viktoria na Maltě výsledkově nezkolabuje, půjde do závěrečného play off o podzimní skupinu Konferenční ligy. Utká se s lepším z dvojice Tobol Kostanaj – Derry City, Tobol v úvodním domácím utkání v Kazachstánu zdolal severoirského soupeře 1:0. Znovu půjde o hratelnou záležitost, cestička do základní skupiny se Viktorii zajímavě umetla.

Kádr Plzně na zápas v Gziře

Brankáři: Staněk, Jedlička, Tvrdoň

Obránci: Dweh, Hejda, Jemelka, Hranáč, Paluska, Holík

Záložníci: Bucha, Cadu, Kalvach, Kopic, Mosquera, Šulc, Traoré, Vlkanova

Útočníci: Durosinmi, Kliment

Zranění hráči Plzně:

Luděk Pernica – rekonvalescence po operaci kolenních vazů

Milan Havel – rekonvalescence po operaci prasklé achilovky

Jan Sýkora – zadní stehenní sval

Matěj Vydra – břišní sval

Radim Řezník – menší zdravotní problém

Erik Jirka – pohmožděná kyčel

Tomáš Chorý – zraněný prst na noze

Filip Čihák – rekonvalescence po operaci ramene, ale běží mu dvouleté hostování v Hradci