Plzeň: dva kroky pro miliony. Prázdný stadion a podpora hloučku nadšenců

Pavel Šulc posílá hlavou míč do branky Českých Budějovic • Michal Beranek / Sport

V cestě za podzimem v Konferenční lize skolila Viktoria Plzeň i druhého soupeře. Po kosovské Dritě svalila ve 3. předkole maltskou Gziru. Výhrou 2:0 v odvetě formálně stvrdila takřka jistý postup. Koubkův soubor úspěšně zvládl páté utkání po sobě, do kýžené základní skupiny zbývají udělat poslední dva kroky v závěrečném play off. Plzeň půjde na lepšího z dvojice Tobol Kostanaj - Derry City. V případě postupu si na své konto připíše bonus 2,94 milionů euro (71 milionů korun).

Zatímco postup na horké půdě kosovské Drity si Plzeň vydřela až v dlouhém nervózním nastavení, pod maltským sluníčkem zvládla odvetu s Gzirou zkušeně a v naprostém klidu. Zápas se hrál před prořídlými tribunami, ale na rozdíl od předchozího kola perfektně nachystaném trávníku.

Viktoria stvrdila aktuální pohodu výhrou 2:0, ve druhé půli se prosadili Ibrahim Traoré a Adam Vlkanova. Se slabým soupeřem neměla takřka žádné problémy a už může vyhlížet soka pro závěrečné play off.

„Byli jsme favoritem a tuto roli jsme potvrdili. Navíc jsme přispěli do klubového i českého koeficientu, takže můžeme být spokojeni. Tento směr jsme hráčům na přípravě zdůrazňovali a šli do odvety s tím, že ji chceme vyhrát,“ hodnotil utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Jedním z předsezonních cílů klubu je zahrát si podzim v Evropě. A Viktoria už je hodně blízko. Dva soupeře spíš nižší kvality, kde plnila roli favorita, zvládla, zbývá skolit posledního rivala. Pokud Plzeň udělá i závěrečný krok, jistě uspokojí i nové majitele z Rakouska a Švýcarska. Do klubové pokladny přiteče v přepočtu minimálně 71 milionů korun plynoucí z účasti ve skupině Konferenční ligy. O plzeňském evropském osudu rozhodnou příští dva týdny, první duel startuje Viktoria venku.

Zpět k dění na Maltě. Trenér Koubek udělal oproti domácímu utkání osm změn v základu, Gzira poslala do sestavy tři nováčky. Poprvé v sezoně si zachytal Martin Jedlička, blýskl se dvěma těžkými zákroky a čistým kontem. Evropskou premiéru zvládl osmnáctiletý stoper Jan Paluska. V základu se premiérově v sezoně objevili i Jan Kliment a Libor Holík.

„Byl tu hlavní důvod – rozložit zátěž. Když uděláte po Budějovicích sedm změn, je to samozřejmě na hře znát, někteří třeba nehráli tři týdny. V první půli to bylo znát, to si není třeba nalhávat. Hráči se potřebovali v nové sestavě rozkoukat, najít se. Jsem rád, že jsme i přes tohle riziko zápas zvládli,“ hodnotil po utkání plzeňský kouč.

Značně protočená sestava si držela územní převahu, ale velké šance dlouho nepřicházely. Zajímavé náznaky měli Pavel Šulc, Ibrahim Traoré nebo Robin Hranáč, ale postupně plzeňské tempo klesalo. Naopak hrozili domácí, proti Brazilci Maculovi vytáhl perfektní zákrok Jedlička.

Ono se v kulise, kde na národním stadionu fandilo několik stovek diváků, hledala potřebná šťáva dost těžko. Povzbuzením pro hosty byla přízeň hlasitého hloučku plzeňských fanoušků, kteří přicestovali na zápas. „Musíme si vážit lidí, kteří s námi jezdí a podporují nás. Za to jim patří velké díky. Byli slyšet, bylo to příjemné a je třeba jim poděkovat, že mužstvu pomáhají,“ ocenil Koubek.

Favorit zažehl motory až po půli. Brzy po návratu z kabin vyhrál Mosquera typickým způsobem hlavičku po dlouhém křižném centru a balon do sítě uklidil dobře postavený Traoré. Bilance 2+1 pro zkušeného polaře v rozjetém ročníku vypadá pěkně, tenhle nákup se Plzni povedl. Následně v obrovské šanci trefil Holík břevno poté, co se výborně uvolnil aktivní Šulc. Západočeskou výhru stvrdil pěknou trefou Adam Vlkanova, Plzeň v celkovém součtu maltského soka přejela bez jakýchkoliv problémů 6:0.

Postup do závěrečného play off si zkušeně pohlídala, ale až tam se rozhodne o tom, zda nabitý kádr splní úkol, tedy uhrát skupinu evropských pohárů. Půjde už na kvalitnějšího soupeře, přesto jako favorit. Po horším startu do sezony vyhrála už páté utkání po sobě a pod Koubkem její výkony výrazně rostou.