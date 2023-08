Noční můra Plzně? Snad ne, věří trenér. Dlouhá cesta i recept na posun

Před devátou ráno se odbavili na pražském Letišti Václava Havla. Plzeňští fotbalisté se vydali na dalekou cestu do Kazachstánu, kde ve čtvrtek vstoupí do play off o Konferenční ligu proti místnímu Tobolu Kostanaj. Jak se vypořádat s desetihodinovým cestováním a následným čtyřhodinovým posunem?

Mohli letět do Dublinu a hrát s Derry City, ale penaltové drama přisoudilo Plzni zákeřnějšího soupeře. Kostanaj je nejvzdálenější místo, kde Viktoria hrála evropské poháry. „Jediné, čeho se zatím trošku obáváme, je časový posun a délka cestování. Věřím, že se s tím vypořádáme dobře a uděláme všechno pro to, aby to černá můra nebyla,“ pravil krátce před odletem plzeňský asistent Jan Trousil.

Plzeňskou výpravu čeká dlouhý den. Na cestě do daleké destinace v blízkosti hranic s Ruskem stráví deset hodin včetně mezipřistání v bulharské Varně. Připočteme-li časový posun, na místo určení mužstvo dorazí až po desáté večer místního času.

„Receptem je zůstat v našem režimu. Nebudeme se podřizovat posunu, budeme chodit spát pozdě v noci jejich času. Takže na nějakou třetí, čtvrtou ranní máme večerku, snídani posuneme k poledni, abychom klukům nerozházeli biorytmus,“ prozradil Trousil recept na to, jak se vypořádat s dlouhou cestou.

Plzeňský tým už v pondělí večer cestoval do Prahy, ráno před odletem na hotelu absolvoval ještě kratší trénink. „Rozcvičení na hotelu plus odlet, budeme nějakých deset hodin na cestách, až tam přiletíme, vzhledem k posunu tam už trénovat nemůžeme, přiletíme tam okolo jedenácté hodiny jejich času, vysvětlil Trousil.

Pro hráče, kteří jsou v náročném programu ve velkém zápřahu, jde o nepříjemnou komplikaci, jak zvládnout první duel závěrečného souboje o postup do skupiny Konferenční ligy. „Chystal jsem se na to hodně. Chtěl jsem před cestou hodně spát, což nebude v letadle jednoduché. Ale chceme hrát Evropu a nemáme se na co vymlouvat. Nějak to přežijeme, vyhrajeme a poletíme zpět do Plzně,“ pravil Tomáš Chorý, který se s dvoumetrovou postavou do letadla těžko skládá.

Až na dlouhodobé marody Havla, Pernicu a Sýkoru už letí kompletní mužstvo. „Jsme rádi, že se nám vrátil Choras (Tomáš Chorý) a Vydrys (Matěj Vydra), který s námi nebyl čtrnáct dní. Vrátil se Erik Jirka, Řízek (Radim Řezník), kteří byli zranění. Zůstává nám Sýkora, Havlis a Pernica, kteří jsou dlouhodobě mimo hru. Jsme teď v devatenácti a máme víc možností, jaké zvolit hráče do našeho systému. Ale i v šestnácti lidech jsme to zvládali,“ těšilo Trousila.

Plzeň nečeká vůbec snadná práce. Tobol je ambiciózní, nepříjemný soupeř, který na cestě kvalifikací zdolal i švýcarskou Basilej. „Mají velmi rychlé křídelní hráče, velice dobré hráče do driblingu a jsou velmi dobře organizovaní. S Derry City postoupili v odvetě na penalty, vyhráli v Basileji. Určitě je to nebezpečný tým, musíme se vypořádat s rychlými křídly a být úspěšní ve finální fázi. Máme dost materiálů z jejich zápasů, doufám, že jsme je dobře přečetli,“ věřil Trousil.

Deník Sport a server iSport.cz přinese v následujících dnech reportáže a zpravodajství přímo z místa utkání v netradiční, velmi vzdálené kazašské destinaci.