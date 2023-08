Koubek: Měli jsme hodně práce. VAR? Většinou to nedopadá dobře...

PŘÍMO Z KOSTANAJE | Do tiskového střediska přišel s opatrným úsměvem. Miroslava Koubka výhra nad nepříjemným Tobolem Kostanaj 2:1 pochopitelně těší. Zároveň si uvědomuje, že v odvetě o postup do skupiny Konferenční ligy má před sebou Plzeň ještě hodně práce. „Do odvety si musíme věřit, samozřejmě,“ hodnotil utkání západočeský kouč.

Co pro vás znamená výhra 2:1?

„Jsme rádi, že jsme vyhráli posedmé v řadě. Určitě je to dobrý výsledek, výhra na horké půdě je cenná. Nicméně není rozhodnuto. Potvrdilo se, že máme nepříjemného soupeře, který zvolil štiplavé zbraně jako vysoký presink a agresivitu. Soupeř se často dostával po hlavičkových soubojích k odraženým míčům, měli jsme hodně práce. Nebylo to lehké utkání, nebylo lehké to ustát. Pracovaly nám dobře všechny řady a dobře jsme bránili. Když jsme se dostali na míč, uplatňovali jsme své přednosti, třeba kombinační složku.“

Kdy se zápas rozhodoval?

„Naše hra se zvedla, když jsme udělali změnu v sestavě příchodem Chorého a Vlkanovy. Byly z toho i dvě branky, které nás poslaly do vedení. Mrzí mě penalta. Nemělo dojít k tomu, že jsme se dostali pod tlak. Pak přišla nešťastná ruka Lukáše (Hejdy), kterou rozhodčí posoudil, jak posoudil. Byl tady na zápase VAR, ale šel proti nám. Výhru o jeden gól bychom před utkáním brali, ale mrzí nás ta korekce v závěru, bez ní by byl výsledek příjemnější.“

Jste spokojený s rozhodčími?

„Myslím, že pískali dobře. Nechali volný průběh důrazné hře, šetřili kartami. Je to jejich pojetí a nemám s tím problém.“

Věříte si do odvety?

„Musíme, samozřejmě. Budeme doma, bude plná aréna, diváci nám pomohou. Naše sebedůvěra je jako před utkáním - máme víru sami v sebe.“

Věděli jste hned, že bude penalta, jakmile sudí běžel k monitoru?

„Když se jde podívat k VAR, většinou to nedopadá dobře. V tu chvíli jsem věděl, že pravděpodobně přijde penalta a soupeř dostane šanci. Celá podstata je v tom, že se tohle nemělo stát - měli jsme v závěru lépe bránit a nedostat se pod tlak. Pak k takovým věcem jako penaltě mohlo dojít. Závěr zápasu byl určitě emotivní.“

Pochválíte hráče za dodržování taktických pokynů?

„Hraje se dvojutkání, základní záměr byl první utkání na hřišti soupeře dobře odbránit. Věděli jsme, že naše útočná schopnost je tak kvalitní, že se do šancí dostaneme, což se potvrdilo. Podařilo se nám solidně ubrzdit protiútoky soupeře, v tomto nemám týmu moc co vytknout. Možná jsme byli horší v útočných soubojích. Chtěli jsme si odvézt dobrý výsledek do odvety, což se podařilo, proto musím tým pochválit.“

Funguje vám současná defenzivní trojka?

„Na ní to dnes hodně stálo, jsou to kluci, kteří mají individuální velmi dobrou kvalitu, pohyblivost, důraz i skokanské schopnosti. Tam si to sedá, je to pozitivní zpráva z posledních zápasů.“

Co s vámi na lavičce dělá Sampson Dweh, když si vzadu dovolí kličku „Zidanovku“?

„Má to v rejstříku, dělá to i na tréninku. (úsměv) Vždy je to na hraně velkého rizika a zatím to vychází. Nemohu ale jako trenér říct, že to vidím rád.“

Líbil se vám na levé straně Cadu, který otevřel skóre?

„Pochválím ho hlavně za to, že mě poslouchá. Po zápase s Olomoucí jsem mu vytýkal, že při jedné situaci musí být na zadní tyči. Vzal si to k srdci a dnes byl na správném místě.“