Cadu poslechl kouče a poprvé skóroval za Plzeň: Jeden z nejlepších zápasů

PŘÍMO Z KOSTANAJE | Dal na rady trenéra Miroslava Koubka, který jej neustále nutí do jedné věci – zavírat zadní tyč. Brazilský šikula Cadu poslechl, naběhl si na prodloužený míč od Tomáše Chorého a dostal Plzeň do vedení. Vstřelil svůj první soutěžní gól za Viktorii a přispěl k výhře 2:1 nad Tobolem Kostanaj v úvodní partii play off Konferenční ligy. „Máme před sebou ještě jeden krok,“ upozornil jeden z hrdinů utkání na náročnou odvetu.

Máte radost ze svého prvního gólu za Plzeň?

„Především jsem šťastný, že jsme vyhráli. Nastoupili jsme proti těžkému soupeři. Samozřejmě jsem rád i za svůj první gól. Ale máme před sebou ještě jeden krok za týden v odvetě.“

Jak náročný to byl zápas?

„Viděli jsme na videu, že se jedná o silný tým. Mají velkou sílu nahoře, šlo o náročný zápas. Ale zvládli jsme to a odvedli tady skvělou práci.“

Soupeř snížil z penalty v nastavení. Je to velká komplikace do odvety?

„Tohle je fotbal. Je to těžké, ale zápas jsme vyhráli, to je pro nás nejdůležitější.“

Co se ve vápně stalo?

„Pořádně jsem to neviděl, ale myslím, že Deble vystřelil a trefil Hejdysovi (Lukáši Hejdovi) ruku.“

Měl jste dnes hodně defenzivních úkolů?

„Jde o postup do Konferenční ligy, o důležitý zápas, takže jsme samozřejmě museli hodně bránit. Trenér mi říkal, abych nezůstával moc nahoře a především se soustředil na poctivou hru dozadu.“

Odehrál jste nejlepší zápas v Plzni?

„Určitě to byl jeden z nejlepších. Jsem šťastný za celý tým, jak jsme to zvládli.“

Skóroval jste nečekaně hlavou, byť patříte k nejmenším hráčům na hřišti.

„Na tréninku mi trenér neustále říká, že musím chodit zavírat zadní tyč. Dneska se to vyplatilo a povedlo se mi to. Pomohl mi Tomáš Chorý, je to výborný útočník, prodloužil na mě balon perfektně.“

Věříte si do odvety?

„Určitě to můžeme zvládnout. Máme před sebou ještě jeden krok před vlastními fanoušky a plným stadionem. Věřím, že nám to pomůže a dostaneme se do skupiny.“

Jak jste se cítil na hřišti v Kostanaji?

„Výborně. Vždycky rád hraju před plným stadionem. Jejich fanoušci byli dobří, ale za týden to pro ně bude u nás těžké, tam nás poženou zase naši příznivci.“