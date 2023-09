Plzeň: los za trest. Daleké destinace, opakování soupeřů Sparty i Slavie

Před rokem plzeňská kabina šílela radostí. Hráči se těšili na výjezdy na slavné stánky Camp Nou, Allianz Arenu a San Siro. Místo Barcelony, Bayernu a Interu Milán v Lize mistrů se nyní Viktoria chystá na jiné soupeře – los v Monaku pro Konferenční ligu jim do skupiny C přisoudil Dinamo Záhřeb, Astanu a Ballkani. Východní, nepříjemné a ve dvou případech v Česku dobře známé soupeře.

Viktoria prošla třemi náročnými předkoly. Během prázdnin hrála na drništi v Kosovu, prázdném stadionu na Maltě a v dalekém Kazachstánu. Klub se pro základní skupinu těšil na atraktivnější soupeře. Jak při pátečním losu v Monaku vylezl na pódium někdejší řecký stoper Traianos Dellas, český kat z EURO 2004, aby vylosoval skupiny, mohlo být jasné, že z plzeňského pohledu to dobře nedopadne.

Skupina C vypadá obzvlášť krutě. Ve dvou případech absolvuje tým podobné štreky jako během náročného léta. Ballkani hraje na stejném stadionu, kde se Plzeň trápila ve 2. předkole proti Dritě. Astana znamená další dlouhý let do Kazachstánu, byť do rozvinutější metropole, než je severní Kostanaj. A Záhřeb? Z horké půdy v Chorvatsku se minulý týden vrátila s prohrou 1:3 Sparta, do Evropské ligy prošla až díky domácí otočce a výsledku 4:1.

„Los respektujeme. Každý tým má na evropské scéně zkušenosti. Dinamo je ostřílený chorvatský tým, teď odehrál dvojzápas se Spartou a ta ho zvládla. Na tenhle zápas se těším. Nám se přes ně pár let zpátky nepodařilo postoupit, teď je to výzva,“ pravil plzeňský asistent Marek Bakoš.

„Kazachstán už jsme absolvovali, víme, jak se po daleké cestě kluci cítili. Byli jsme i v Kosovu. Doufám, že se tam zlepší podklad hřiště a půjde tam hrát fotbal,“ dodal někdejší slovenský útočník.

Zatímco loňskou pouť Ligou mistrů končila Plzeň proti evropským gigantům s nulou na kontě a skóre 5:24, po sportovní stránce může být aktuální Konferenční liga hratelnější. „Chtěli bychom postoupit. Snad nás doma podpoří fanoušci, kteří se určitě těší na evropskou soutěž a pomůžou nám zápasy zvládat,“ doufal Bakoš. „Cílem je určitě postup,“ souhlasil s trenérem útočník Tomáš Chorý.

Z nejsilnějšího koše na Plzeň vyšlo dobře známé Dinamo Záhřeb. Informací bude víc než dost, když s chorvatským mistrem sehrála dvě těžké řežby Sparta. Z třetího koše jdou Západočeši na nepříjemnou Astanu. Viktorii čeká daleká cesta k šampionovi Kazachstánu, který paradoxně proti Dinamu Záhřeb vypadl v kvalifikaci o Ligu mistrů. Následně propadl sítem Evropské ligy proti bulharskému Ludogorci, uspěl až v play off o Konferenční ligu proti albánskému Partizani.

Soupeře z nejslabšího koše zase dobře pamatuje Slavia. Kosovský lídr Ballkani trápil před rokem ve skupině Konferenční ligy Slavii, „sešívaní“ outsidera skupiny zdolali po těsných výsledcích 3:2 a 1:0. V letní kvalifikaci vypadlo z 1. předkola Ligy mistrů s Ludogorcem, následně prošlo sítem Konferenční ligy, v play off zdolalo BATE Borisov.

„Los si nemůžeme vybírat,“ poznamenal stoper Robin Hranáč. „Nadělil nám země, se kterými máme zkušenost, aspoň máme jejich fotbal nakoukaný. Je to sen zahrát si jednu ze skupin evropských lig, těším se,“ dodal zadák před svou premiérovou účastí v evropských pohárech.