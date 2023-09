Koubek krotil euforii v Plzni: Kurzy mě překvapily, neodpovídá to realitě

Deset vyhraných zápasů nakoplo v Plzni vítěznou vlnu. Před vstupem do základní skupiny Konferenční ligy je ale mužstvo ve střehu. Dbá na to Miroslav Koubek, který se na pozici domácího trenéra chystá na premiéru ve skupině evropských pohárů. Proti Ballkani je Viktoria z pohledu sázek jasným favoritem, což zkušeného kouče překvapilo.

Musíte po sérii deseti výher v šatně krotit euforii?

„Musím, bylo to i součástí přípravy před zápasem ve Zlíně. Dbám na to, myslím na to a kluci chápou mou argumentaci.“

Těšíte se na premiéru ve skupině evropských pohárů?

„Nervózní nejsem, mám v sobě pocit natěšenosti. Když je to pro mě prvně, chci si to ještě víc užít. Pokusy v klubech, co jsem měl o postup do Evropy v minulosti, byly proti týmům, kde to bylo po sportovní stránce hodně náročné se do základní skupiny dostat. Kromě nešťastného dvojzápasu v Plzni (vyřazení s izralelským Maccabi ze 3. předkola Ligy mistrů v létě 2015). V Plzni je jiná kvalita, jsem rád, že se nám to podařilo a těším se.“

Jde o váš vrchol trenérské kariéry?

„To jsou otázky… Základní skupinu v Evropě jsem ještě nehrál, takže asi je součástí vrcholů mé kariéry, když tomu teď mohu být na lavičce přítomen. Pochopitelně je potěšitelné dosáhnout nějaké mety. Do ligy jsem se jako trenér dostal v padesáti, jiným se to povede po třicítce, musel jsem si to odpracovat. Teď přichází ovoce, ale aby to v mém případě vytvářelo další sny, to ne.“

Přijímáte roli favorita skupiny?

„Role favoritů nemám rád. Na velice dobrého soupeře je velice slabý kurz, neodpovídá to realitě. Nejsem sázkař, nerozumím tomu, ale překvapilo mě, jak jsme favorizovaní. Chápu, že hrajeme doma, máme nějakou úroveň, ale k soupeři jsem pokorný. Je výtečný na balonu, má rychlé hráče, zvládá dotykové kombinace v plné rychlosti. Známe jeho přednosti i slabiny, věřím, že je zítra dokážeme využít. Ale znovu říkám, že nás neberu jako jasného favorita skupiny. Čeká nás ještě Astana na umělce, to je těžký ořech. Dinamo Záhřeb to samé. Hrajeme proti týmům, co v předkolech vyřadily kvalitní soupeře. Těší mě, že naše výkonnost je hodnocená tak, že jsme bráni jako favorit, ale já tak to úplně nevidím. Pochopitelně proti Ballkani doma uděláme všechno proto, abychom to zvládli.“

Jaké jsou rozdíly mezi Ballkani a Dritou, druhým celkem z Kosova, který jste vyřadili v předkolech?

„V ligové tabulce minulé sezony mezi nimi nebyl skoro žádný rozdíl, Drita skončila jen tři body za mistrem, s obrovským náskokem před další skupinou mužstev. Sportovní úroveň jsme u jednoho týmu poznali přímo a u druhého ji známe z videa. Ballkani je fotbalovější, útočně laděné, má silnější kombinace, dobré držení míče, je střelecky produktivní, řekl bych až rafinované. Takticky také době připravené.“

Jakou cestu ušel tým od zmíněného dvojzápasu s Dritou?

„Jde o proces stabilizace. Nepodařil se nám vstup, první tři zápasy znamenaly porážku a dvě remízy. Podařilo se nám zproduktivnit, trefili jsme se do toho, že můžeme využít obě věže (Chorého s Durosinmim), začalo se jim vepředu dařit a s podporou zálohy jsou potentnější. Tímhle směrem šla naše cesta, podařilo se nám hru zefektivnit.“

Mužstvo se dostalo do laufu – určuje se základní sestava snadno?

„Většinou funguje strategie ponechat sestavu do doby, než fungovat přestane. V našem případě probíhají úvahy o jednom, dvou postech v základu z pohledu typologie soupeře. Ale čtyři dny po zápase ve Zlíně (7:1) by byla hloupost personálně měnit něco zásadního.

Jan Sýkora po zranění už nastoupil o víkendu za béčko. Jak vysoko figuruje ve vašich plánech?

„Odehrál o víkendu poločas, je zdravý, jinak bychom ho do zápasu nepustili. Zítra půjde do nominace, uvidíme, jaké u něj nastanou šance. Máme zde netrpělivý balík hráčů, ale stabilizace výkonů jsou o tom, že někdo musí počkat, když se týmu daří, tak to je. Ostatní čekají na šanci, je jich daleko víc. Honza není sám.“