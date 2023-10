Gól si píšu já, usmíval se Kopic po obratu. Kalvach si hlásil teč

Trenér Miroslav Koubek zkušenému plzeňskému záložníkovi věří. Jan Kopic (33) se v náročném duelu v Astaně blýskl vítězným gólem na 2:1. Trefil se podruhé v sezoně, jeho střele slabší levačkou do sítě možná pomohla lehká teč záložníka Lukáše Kalvacha. „Ale gól si píšu já,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas a Deník.

Jak se zrodila výhra v Astaně?

„Hlavně první poločas nám umělka dělala problémy v přihrávkách. Jde o nezvyklý povrch, je rychlý, stačí dát míč kousek vedle a už ho spoluhráč nechytne. Dostali jsme potom gól, ale během pěti minut jsme zápas otočili. Důležitá výhra.“

Inkasovaný gól vás nabudil?

„Dá se říct, že ano. Povedlo se nám potom pár akcí, vstřelili jsme dva góly. Při vyrovnávací trefě to Sampson (Dweh) skvěle vyvezl a našel na zadní tyči Chorase (Tomáše Chorého). Tohle nám moc pomohlo, soupeř se zalekl a dali jsme mu druhý gól. V závěru tam ze strany Astany byly nějaké závary, ale tutovku neměla.“

Vaši gólovou střelu lehce tečoval Lukáš Kalvach. Počítáte si gól vy, nebo on?

„Kalvi na mě křičel, že střelu tečoval, ale gól si píšu já. On asi taky. Levačkou jsem jich už pár dal, ale víc pochopitelně silnější pravačkou. Jestli byl důležitý, to se ukáže na konci skupiny, pokud nám pomůže k postupu.“

K němu máte po úvodní výhře nad Ballkani slušně nakročeno.

„Přál jsem si takový začátek. Věděli jsme, že doma něco uhrajeme. Ale pro postup je třeba vozit také body z venku, což se nyní povedlo. Pokud si to teď pohlídáme doma, mělo by to stačit.“

Věříte si do nadcházejících zápasů proti silnému Dinamu Záhřeb?

„Doufal jsem, že s nimi budeme v tabulce nahoře. Hráli jsme s nimi před čtyřmi lety, v Záhřebu jsme dostali trojku. Limba (David Limberský) tam hrál stopera, byl vyloučený. Teď Dinamo ukázalo kvality se Spartou, byť nezvládlo odvetu. Doma ji ale přejelo.“