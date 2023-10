Chorý v Záhřebu jako Olatunji. Věděl, že penalta bude na něm. Slyšel kontakt

Odskákal a odbojoval jste těžké utkání. Znamená výhra v Záhřebu sladkou odměnu?

„Je to tak. Ale není to jen má odměna, ale odměna celého týmu. Sáhli jsme si stoprocentně na dno, plnili jsme taktický plán, který jsme měli, a vycházelo to. Dinamo se do ničeho vážného nedostalo až na standardky, v prvním poločase skončily dvě na tyčích. Jsem šťastný, že jsem utkání rozhodl a pomohl týmu k důležitým třem bodům.“

Jak se hraje hrotovému útočníkovi podobný zápas, kdy víte, že to bude o soubojích, bojovnosti a práci zády k bráně?

„Nebylo to něco, co bych zažil poprvé. Trenér mi připomněl, že jsem v podobné roli hrál jednou na soustředění. Nebylo to pro mě žádné překvapení. Za Spartu tohle hrál Olatunji a vycházelo jí to, akorát mělo Dinamo brejky, které využilo. My jsme si s tím poradili, dokázali jsme se zatáhnout pod balon a Dinamo nemělo prakticky nic. Musím pochválit celou naši defenzivu včetně gólmana Viktora Baiera. Na to, že šlo o jeho první zápas v evropských pohárech a vůbec první soutěžní utkání, poradil si s tím výborně.“

Byl jste si jistý, že budete kopat penaltu? Rozhodčí situaci konzultoval s VAR…

„Věděl jsem, že ji budu kopat já. Slyšel jsem, že tam byl kontakt, Hrany (stoper Robin Hranáč) si tam dal nohu, podle mě sudí zkoumal, jak jsme se tam drželi s obráncem. Možná se zkoumalo tohle, možná penaltový zákrok. Já už přemýšlel o tom, kam to kopnu.“

Ukázali jste, že jste evropské mužstvo zvládající velké zápasy?

„Souhlasím. Vy jste před zápasem napsal, že to není takové Dinamo, tak s tím úplně nesouhlasím. Dinamo bude vždycky silné, má výborné individuality. Byl to fakt těžký zápas, důležitý i pro český koeficient. Pomůže to celému českému fotbalu a samozřejmě jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Těší vás, že už v příštím kole můžete rozhodnout o postupu do jarní fáze?

„To můžeme, ale nás teď čeká důležitý zápas s Karvinou, který samozřejmě chceme zvládnout. Na Štruncákách s nimi hrajeme za čtrnáct dní znovu, věřím, že se stadion vyprodá do posledního člověka, lidi nás poženou a snad body získáme.“

Berete to jako satisfakci za nepovedený zápas v Liberci?

„Nedá se srovnávat zápas v Liberci a tady, to je nebe a dudy. Do Liberce jedete uspět s nějakým taktickým plánem, tam se to zhroutilo individuálními chybami. Do dalšího zápasu jdete za stavu nula nula. V kabině jsme si říkali, že tady zápas může ovlivnit podobná situace a rozhodnou maximálně dvě branky. Když ji dáme my, tak vyhrajeme, to se potvrdilo. Jsme šťastní, že vedeme takhle těžkou skupinu.“

Jak jste reagovali, když jste se dozvěděli, že půjde do brány Viktor Baier?

„Ze začátku jsme si do něj trošku píchli. Je to hodně mladý kluk, nebylo to pro něj nic jednoduchého. Dostal velkou podporu od gólmanů i od nás hráčů z pole. Já za ním byl také ještě před zápasem, poradil si s tím výborně.“

Je devět bodů ze tří zápasů ve skupině nad očekávání?

„Nad očekávání, to jste řekl vy (úsměv). Zvládli jsme dva těžké zápasy venku. Teď se musíme soustředit na další zápas, kvalitně zregenerovat. Je to samozřejmě nad plán, super, že takovou těžkou skupinu vedeme. Kdyby to někdo řekl před začátkem skupiny, tak tomu nevěříme.“

Napravili jste si reputaci poté, co jste v Záhřebu před více jak čtyřmi lety byl u plzeňské prohry 0:3?

„Bavili jsme se o tom s Bakym (asistentem Markem Bakošem). Já nastoupil asi v 77. minutě, Baky v padesáté sedmé. Oba jsme dostali žlutou kartu. Ale těžko se to srovnává. Tady byli hráči jako Oršič, hrál Petkovič, chytal Livakovič. Hvězda vedle hvězdy. Nechci říct, že to dneska bylo snadné, prostředí je nepříjemné a fanoušci jsou bouřliví. My jsme si s tím poradili, zaslouženě jsme si vytvořili v prvním poločase šanci. Kdyby Jiřina (Erik Jirka) proměnil, utkání bylo jiné. Ale vyhráli jsme jedna nula a je to krásné.“